【亞冠盃】傑志悶和櫻花　6戰得1負次名完賽　晉級命運兩日後揭曉

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-09 21:02

亞冠盃J組分組賽，傑志今（9日）在最後一輪硬撼榜首的日職球隊大阪櫻花，結果兩隊悶和0：0。「藍鳥」雖奪小組次名，但仍需待其他小組戰果出爐，只有在兩種情況同時發生下，傑志才能奪取晉級資格，惟機會甚微。

傑志今場若然獲勝，即確保出線資格，否則晉級機會大打折扣。「藍鳥」今屆只輸過一場，對手正是大阪櫻花；相反櫻花至今仍保持不敗之身。

「藍鳥」沿用上場正選陣容，僅由唐建文代替受傷的中堅艾里奧。值得留意的是，攻中基爾頓今屆分組賽已創造出17次入球機會，跟日職川崎前鋒中場脇坂泰斗並列東亞區最高，此子今場繼續支援丹恩奴域跟安永佳。

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另一邊廂，大阪櫻花派出有西甲跟德甲經驗的清武弘嗣、今屆已有兩球進帳的奥埜博亮、日本新晉國腳坂元達裕等本土球員。球隊收起上次交手時均建功的兩名外援——巴西後衛泰亞高跟澳洲中鋒阿當泰加特；前線改由39歲老將大久保嘉人領銜。

傑志前鋒丹恩奴域連續6場正選上陣，但上半場表現一般。（傑志提供）

傑志半場零起腳 大久保嘉人頻失機

開賽早段櫻花已展示小組入楔能力，大久保嘉人兩度起腳，先後接應左路傳中第一時間撞射，但攻門同告偏離目標。傑志上半場仍穩守為主，控球率僅不足3成；前鋒丹恩奴域得到的輸送有限，「藍鳥」半場零射門。

戰至29分鐘，櫻花於右路崎角位搏得罰球，原川力操刀右腳燙射內彎球中柱彈出；5分鐘後松田陸推到禁區頂射急勁地波，亦僅僅柱邊出界。櫻花首45分鐘12射1中，半場兩隊互交白卷。

櫻花上半場錄得12次起腳，傑志守門員保羅備受考驗。（傑志提供）

櫻花半場休息後換入外援泰亞高，此子中段接應左路角球施插水式頭槌，惟在朴俊炯力逼下頂高。及後傑志由艾力士入替羅梓駿加強攻力，73分鐘基爾頓中路突破放「冷箭」，未能考驗韓籍守門員金鎮鉉。

務求取勝的「藍鳥」再有陳晉一跟鄭展龍兩名新力軍在尾段上陣，搶攻未有太大成果。丹恩奴域尾段接應基爾頓短傳近射被擋出，但已越位在先。這位中鋒完場前更疑似受傷，結果雙方悶和0：0完場。

唐建文今場擔任右閘，不時後上助攻。（傑志提供）

傑志成小組次名 晉級剩一線希望

傑志和波後，6戰共得3勝2和1負，共獲11分，屈居大阪櫻花之後排小組第二，雖然創出香港球隊在亞冠盃史上最佳成績，遠超上屆（2018年）參賽時的6戰1勝5負得3分的賽績，但出線形勢絕不理想，「藍鳥」在5支次名球隊之中，分數已肯定低於F組次名的巴吞聯（5戰12分），同時得失球差落後同樣6戰得11分的G組次名浦項製鐵。因此必須同時符合以下兩項條件，傑志才能以最佳3支小組次名球隊的身份晉級，機會甚微。

（一） I組次名大邱FC鬥菲律賓代表聯城FC時失分；（7月11日上演） （二） H組次名大阪飛腳對韓職全北汽車時失分。（7月10日上演）

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