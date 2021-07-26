東京奧運直搫．劍擊｜36歲張小倫奧運初登場　首圈憾負德國選手

東京奧運劍擊第三日賽事，再有港將登場，男子花劍「大師兄」張小倫打頭陣，首圈與德國劍手爭奪晉級資格，結果以14：15不敵對手，首次出戰奧運反勝為敗，首圈止步。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

港隊男子花劍「大師兄」張小倫首度亮相奧運的大舞台，今日（26日）出戰男花個人賽，首圈與德國劍手辛尼達（Andre Sanita）交手，爭奪32強席位，再鬥2號種子意大利名將科高尼（Alessio Foconi）。

張小倫終於在奧運舞台亮相。（高詩琦攝）

張小倫開賽前有一段小插曲，面罩久久未能戴上。德國劍手打法進取，多次將小倫壓至底線，比分稍為落後，較為被動的張小倫憑防守取得不少分數，追成6：6平手，以1分落後完成首節。

小倫次節開段連取兩分反超前，二人打成8：8，辛尼達進攻上有點猶疑，張小倫把握機會拉開比分，領先12：8。兩人及後相撞，張小倫撞中心口倒地，休息一會後可以繼續。小倫再以一劍防守還擊，與勝利僅差一分，領先14：10進入最後一節。

辛尼達最後一節力追數分至14：14，小倫最後以一劍進攻未能刺中，對手反攻得分，最終一劍憾負出局，無緣躋身次圈。

張小倫與對手相撞後不適，要坐到地上休息。（高詩琦攝）

+ 9

張小倫賽後表示反勝為敗，「可能自己太想嬴，太久沒有比賽」。而戴面罩遇阻滯、3次斷劍、與對手相撞等插曲，亦影響了他的集中力：「斷劍3次令我有點急躁，影響了節奏，集中力散了，被撞之後有點暈亦洩了氣。」張小倫之後還會出戰團體賽，他表示「難得來到奧運舞台，會盡自己能力，打好團體賽」。

張小倫苦等11年終出發奧運 將於奧運村迎接36歲生日

張小倫用從前寫今天 奧運是認命與堅持的掙扎

（高詩琦攝）

36歲才首度亮相奧運舞台，張小倫曾經是那種大賽成績不錯但總與奧運擦肩而過的運動員。2012倫敦奧運，他椎間盤受傷，連資格都沒機會爭；2016里約奧運，年少的張家朗冒起，拿下唯一的個人賽入場券，張小倫再次無緣。

2018年，小倫首奪亞洲冠軍，改變主意決定再打一季，「大師兄」的堅持沒有白費，2020年，與一眾隊友奪得奧運的入場券，一嘗奧運的滋味。

張小倫終於一嘗奧運舞台的滋味。（資料圖片）

張小倫登場後，直入32強的兩名師弟將會隨後出場，張家朗將在11點35分（香港時間）迎戰法國的梅天尼（Julien Mertine），蔡俊彥將緊接出戰，與加拿大的雲哈士打（Maximilien van Haaster）爭奪16強席位。

【重溫男花三將過往戰績】

+ 1

重溫女子個人重劍港隊戰績：

江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級

江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史

江旻憓憾負俄羅斯小將8強止步 仍創港隊歷史最佳

江旻憓出局三次道歉 微笑劍后強忍淚水向港人許諾

劍擊男神張家朗的另一面：

+ 3

花劍大師兄張小倫瘋狂騷肌：

+ 4

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將