東京奧運．劍擊｜36歲張小倫奧運初登場　首圈憾負德國選手出局

東京奧運劍擊第三日賽事，再有港將登場，男子花劍「大師兄」張小倫打頭陣，首圈與德國劍手爭奪晉級資格，結果以14：15不敵對手，首次出戰奧運反勝為敗，首圈止步。
港隊男子花劍「大師兄」張小倫首度亮相奧運的大舞台，今日（26日）出戰男花個人賽，首圈與德國劍手辛尼達（Andre Sanita）交手，爭奪32強席位，再鬥2號種子意大利名將科高尼（Alessio Foconi）。
張小倫開賽前有一段小插曲，面罩久久未能戴上。德國劍手打法進取，多次將小倫壓至底線，比分稍為落後，較為被動的張小倫憑防守取得不少分數，追成6：6平手，以1分落後完成首節。
小倫次節開段連取兩分反超前，二人打成8：8，辛尼達進攻上有點猶疑，張小倫把握機會拉開比分，領先12：8。兩人及後相撞，張小倫撞中心口倒地，休息一會後可以繼續。小倫再以一劍防守還擊，與勝利僅差一分，領先14：10進入最後一節。
辛尼達最後一節力追數分至14：14，小倫最後以一劍進攻未能刺中，對手反攻得分，最終一劍憾負出局，無緣躋身次圈。
張小倫賽後表示反勝為敗，「可能自己太想嬴，太久沒有比賽」。而戴面罩遇阻滯、3次斷劍、與對手相撞等插曲，亦影響了他的集中力：「斷劍3次令我有點急躁，影響了節奏，集中力散了，被撞之後有點暈亦洩了氣。」張小倫之後還會出戰團體賽，他表示「難得來到奧運舞台，會盡自己能力，打好團體賽」。
36歲才首度亮相奧運舞台，張小倫曾經是那種大賽成績不錯但總與奧運擦肩而過的運動員。2012倫敦奧運，他椎間盤受傷，連資格都沒機會爭；2016里約奧運，年少的張家朗冒起，拿下唯一的個人賽入場券，張小倫再次無緣。
2018年，小倫首奪亞洲冠軍，改變主意決定再打一季，「大師兄」的堅持沒有白費，2020年，與一眾隊友奪得奧運的入場券，一嘗奧運的滋味。
張小倫登場後，直入32強的兩名師弟將會隨後出場，張家朗將在11點35分（香港時間）迎戰法國的梅天尼（Julien Mertine），蔡俊彥將緊接出戰，與加拿大的雲哈士打（Maximilien van Haaster）爭奪16強席位。