【東京奧運】西班牙少女睇成龍轉學跆拳道　淘汰中國兩金得主奪銀

西班牙周六（24日）贏得今屆奧運首面獎牌，17歲跆拳道少女艾妮絲亞絲（Adriana Cerezo Iglesias）在女子跆拳道49公斤級別奪銀。

艾妮絲亞絲3歲被父母逼學芭蕾舞，卻因睇成龍電影而變成功夫迷，最終更轉學跆拳道，踏上奧運頒獎台。



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跟全世界所有小孩一樣，父母在艾妮絲亞絲小時候就對她寄予厚望、未來要做個運動員，幫她報了各式各樣的興趣班。

媽媽當然也想她做個漂亮女生，想着學芭蕾舞便一舉兩得；可是走進舞室，艾妮絲亞絲總是提不起勁。之後她試過仿傚偶像拿度打網球，又學過溜冰，始終沒法子找到最適合的運動。

小時候曾被逼學芭蕾舞，但其實艾妮絲亞絲最愛的是功夫。（IG@adrianasandia_）

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艾妮絲亞絲周末不時會到爺爺家玩，在梳化上看看電影就打發一個下午；她最愛看的就是功夫片，特別是成龍及李小龍的電影。想到能像他們一樣「大展拳腳」，艾妮絲亞絲便特別興奮。

不過這麼「男仔頭」的事，她心知父母定必反對，一直沒法子說出口。幸好爺爺看得通孫女的心意，特別在家中地庫建了個跆拳道訓練場，瞞着艾妮絲亞絲的爸媽讓她秘密訓練，把她從黑暗中「拯救」出來。

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艾妮絲亞絲是功夫迷，最後成為了跆拳道運動員。（Getty Images）

成龍讓艾妮絲亞絲變成功夫迷，她就是這樣邊看電影邊練拳，漸漸打出了成績，16歲已奪得歐洲U21錦標賽冠軍。

加上她本身品學兼優，參加今屆奧運之前，她才剛以極佳成績完成西班牙公開試，並獲得大學取錄。父母最終也選擇放手，尊重女兒的決定，支持她闖一番天地。

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結果艾妮絲亞絲在女子跆拳道49公斤級別連續擊敗強敵，包括奧運兩金得主中國名將吳靜鈺。在決賽面對泰國一姐，艾妮絲亞絲也毫不怯場，甚至直到最後數秒仍領先，可惜最後僅敗奪銀，但她已創造出高於90%的生涯勝率，以17歲之齡為西班牙贏得今屆首面獎牌。

她賽後雙眼通紅，但所達到的成就，已教筆者佩服。

一切就是由成龍開始，當然，還多得爺爺的「神助攻」。

艾妮絲亞絲因落敗而落淚。（路透社）

多謝爺爺，多謝成龍及李小龍。（路透社）

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