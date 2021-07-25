東京奧運︱池江璃花子全隊最快仍緣盡決賽　霸氣宣告：不再做遊客

香港女子游泳接力隊周六（24日）晚出戰東京奧運4x100米自由泳初賽，日本抗癌女飛魚池江璃花子在3位隊友，緊接她們在另一場初賽出場。

即使最終以0.27秒之差，未能晉身決賽，池江能夠以泳手身份亮相東京奧運舞台本身，足以教人感動。正如她賽後所言：「能在如此舞台再次游泳，當真感到歡欣。」



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池江璃花子在昨晚（24日）女子4x100米自由泳接力初賽代表日本，負責第二棒，游出53.63秒分段時間，全隊最快。可惜日本隊游出的3分36.20秒，在總成績名列第九，以0.27秒之微，排在第八位的中國隊之後，無緣決賽。

大病過後，池江仍未重拾最高水平，今屆奧運她先以日本紀錄為目標。這項接力成績與3分36.17秒的日本紀錄，只差0.03秒，她的感想是：「八成悔恨，兩成開心。雖然感到歡樂，但不能只求單單感到歡樂。」

看到池江璃花子出戰東京奧運，已教人感動。（Getty Images）

池江東京奧運初登場

2019年2月21日，距離東京奧運原開幕日不足一年半，池江璃花子宣布患上白血病。由此起的783天，經歷一趟無法想像的艱辛旅程。2021年4月，她在全日本游泳錦標賽暨奧運選拔賽，50米蝶泳、100米蝶泳、50米自由泳、100米自由泳4項全部奪冠，可惜游出的時間仍與個人賽資格擦身而過，只能出戰接力賽。

她最多可以參加3場接力賽，4x100米自由泳是她在東京奧運首度登場。她說，「雖無觀眾，四周看起來都閃閃發光，能在如此舞台再次游泳，當真感到歡欣。」失落4x100米自由泳，她之後仍可出戰女子4x100米混合泳和男女子混合兩項接力賽。

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東京奧運︱池江璃花子堅毅扭轉厄運 戰勝死神火鳳凰重生感動世人

池江璃花子放眼4年後的巴黎奧運，劍指頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

這位2018亞運6面金牌得主曾說過，過去兩年半真是很難捱，「老實說，能夠活着，已經十分美好。」

感性過後，她發出的一番宣言，卻盡顯新一代「女水神」的霸氣，「今年，是我讓自己輸的最後一年。」看着她在泳道跟隊友有說有笑，難得一副志在參與模樣，她說：「我不會講大話，能夠第二次參加奧運我很開心。但正如我經常說的：如果只是做遊客，參加大賽便不好玩。」

池江璃花子康復之路：（按圖進入）

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「今天看着100米蝶泳初賽，讓我的鬥志燃燒起來。我急不及待出戰巴黎奧運，已可預見自己參加初賽、準決賽，然後決賽過後帶着大大的笑臉回到日本。」蝶泳是池江璃花子的強項，東京奧運未完，21歲的她已想着4年後的巴黎奧運。畢竟，身為中間泳道的長勝將軍，實在不慣看着對手穿金戴銀。

周日（25日）上演的女子4x100米接力，澳洲隊以3分29.69秒破世界紀錄的成績奪金，加拿大隊以3分32.78秒得到銀牌，美國隊以0.03秒之差只得銅牌。

池江璃花子剛出院時，身軀相當瘦削。（instagram）

微電影《中間泳道》收錄池江臥病在床及出院後復健片段：

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