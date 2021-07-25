東京奧運︱羽總回應伍家朗穿黑衣風波　「望市民讓球手集中比賽」

香港羽毛球代表伍家朗因在東京奧運上穿上全黑T恤參賽，結果引發一場風波。香港羽毛球總會今日（25日）晚上發表聲明回應，指事件是羽毛球隊間的溝通問題，但希望香港人能運動員集中精神比賽，為港爭光。



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正代表香港參加2020東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗，日前在男單穿上全黑、背後印有「Hong Kong China」的球衣上陣。結果惹來民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，同時引起網民熱議。

伍家朗為身穿黑衣解畫 「一直為代表香港比賽感自豪」

香港羽毛球代表伍家朗，身穿一件全黑T恤出戰周六（24日）的男單分組賽。（路透社）

伍家朗其他於個人社交網站發長文回應，解釋自己因缺乏球衣贊助，需要自行在比賽球衣上印名，但並未獲得授權印上香港區旗。

他當時指自己一直為代表香港比賽而自豪，「心底入面都好喜歡哩（呢）一朵洋紫荊花」，並希望大家睇奧運時能專注於運動員場上表現，而非球衣，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧啦。」

伍家朗以長文回應出戰東京奧運的衣著問題。（Instagram＠ngklangus）

香港羽毛球一哥伍家朗的帥氣生活：

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香港羽毛球總會至晚上發表聲明，強調港隊在疫情下刻苦專注訓練，目標是為港爭光。羽總透露伍家朗在出發奧運前，仍未能與原先贊助商YONEX續約。

「在時間非常緊迫及專心備戰之下，家朗決定自己先行安排球衣參賽。只根據國際奧委會及世界羽毛球聯會基本球例需要，印上球員姓名及所屬地區奧委會（即HONG KONG CHINA）以確保符合參賽規定。因而家朗順利獲裁判批准出賽。」

伍家朗解釋沒有贊助，不能自行在衣服上印上區旗。名字也是自行處理。（美聯社）

羽總稱明白大眾對家朗球衣的關注，認為事件是「羽毛球隊之間的溝通出現問題，可以做得更好。我們正努力處理中」。據羽總所指，他們已與民政事務局聯絡，並會跟港協暨奧委會檢討，並已聯絡香港奧運代表團贊助商贊助商，為伍家朗提供印有區旗的球衣，出戰餘下賽事。

「希望事件不會對家朗參賽有任何影響，將餘下賽事做得更好。香港羽毛球總會感謝廣大市民一直以來的支持，請繼續為香港羽毛球隊打氣，讓他們集中精神、專注比賽，為港爭光！」

羽總發聲明後，始作俑者的穆家俊於Facebook發帖：「終於等到羽總的聲明！大家都清楚事件真相了！」

港協暨奧委會副會長霍啟剛在網上撰文回應。（網上截圖）

而港協暨奧委會副會長霍啟剛稍後在Facebook撰文，指基於對運動員的尊重，運動員可以自由選擇合適衣服出賽，唯一條件是運動衣需符合國際總會規定。

他重申運動員取得奧運入場券「非常不容易」，希望每個香港人都可以全心全意支持每一位港隊運動員，「希望大家可以俾（畀）多啲空間運動員，將焦點放返係（喺）佢哋嘅運動表現上面。」

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