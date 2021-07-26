東京奧運．劍擊｜張小倫由贏變輸兩大關鍵　兩細微動作惹兩黃一紅

由距離晉級只差一分，卻被對手反敗為勝，男子花劍「大師兄」張小倫首戰奧運出師不利，最終一劍憾負首圈止步。

張小倫在今仗中段與對手相撞，及後在關鍵時刻領紅牌被罰分，是今仗惜敗的兩大主因。到底他為何會兩度被罰？



堅持十多年，花劍「大師兄」張小倫終於踏上奧運舞台，今日（26日）與德國劍手辛尼達（Andre Sanita）首圈對壘，主守的小倫中段逐漸拉開比分，一度領先14：8，距離晉級只差一步。

張小倫遲遲未能贏得最後一劍，卻被對手連取7分，結果以14：15一劍憾負，無緣次圈。由領先6分的大好形勢下贏變輸，先後兩次被罰牌，絕對是一大轉捩點。看直播的觀眾或許難以理解，張小倫為何會一再被判罰，以下為大家拆解因由。

東京奧運．劍擊｜36歲張小倫奧運初登場 首圈憾負德國選手出局

張小倫今仗主守，依然取得不少分數。（高詩琦攝）

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關鍵1. 中段與對手相撞

張小倫領先12：8時，後退時嘗試衝前搶攻，恰巧辛尼達同一時間衝刺，二人硬接一招，小倫狀甚痛楚倒地，稍事休息後繼續作賽。這名36歲的老將賽後直言，這次碰撞影響甚大，亦為落敗埋下伏線，「被撞之後有點暈亦洩了氣，影響了節奏，集中力散了，及後犯錯同時增多。」

難得登上奧運舞台，張小倫今仗卻諸事不順，戴面罩時已有阻滯，比賽期間3度斷劍，即使經驗老到，心情難免受到影響。

張小倫被撞後狀甚痛楚。（高詩琦攝）

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關鍵2. 兩度犯規被罰紅牌

張小倫碰撞後未定神，最後一節顯得有點患得患失，辛尼達收復失地，張小倫關鍵時刻失分，之後兩度犯規，吃下兩面黃牌，變成一面紅牌被扣1分，變相連失兩劍，氣勢一下子落在對手身上，辛尼達再取兩分成功反勝。

解說：張小倫為何連續被罰？

關鍵時刻領紅失分，所為何事？張小倫在第二節中段，一劍側頭試圖覆蓋左肩膀，裁判向他出示首面黃牌。這個動作為何是犯規？因為在劍擊比賽中，選手不能以無效部位（不能得分的位置），來遮掩得分部位，否則便屬遮掩有效部位（Covered Target）犯規。

以花劍而言，只有身體軀幹（即電衣位置）部分為有效部位。由於裁判認為張小倫以不能得分的面罩掩護身體，故以此例向他出示黃牌。

之後當小倫仍以14：11領先時，進攻刺失，防守時嘗試踎低垂頭搶攻，卻被對手進攻刺中，失分之餘再領一面黃牌，導致兩黃一紅，對手再獲一分，比分一下子變為14：13，形勢急轉直下。到底踎低垂頭為何是犯規？

根據規例，劍手在場上需要望到對手，由於當時小倫垂下頭，所以裁判再向他出示黃牌。由於他之前已領有一面黃牌，故此按例兩黃變一紅，對手獲得額外一分。關鍵時刻，改變整場比賽走向。

張小倫首登奧運舞台，可惜首圈憾負出局。（高詩琦攝）

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