東京奧運｜賽會極罕見低級犯錯險釀意外　三項鐵人開賽即重新起步

奧運竟然都會犯這種錯誤！男子三項鐵人今早舉行，但因為工作人員出錯，須「開始完再開始」。

首次開始時，有一半選手受到大會摩打艇的阻礙，未能起跳入水。無論評述員還是運動員都表示，從來未見過三鐵比賽發生這回事。



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在奧運三項鐵人的起點，所有參賽選手清晨齊集浮台之上，準備游泳項目。然而，當賽會發號施令，比賽開始，有一半選手無法跳入水，因為有架摩打艇橫在他們面前！據美國傳媒報道，這架艇上面載住傳媒的器材。

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早上男子三項鐵人比賽開始，但賽會犯錯，有摩打艇阻礙一半選手落水。（網上片段截圖）

▼大會摩打艇阻礙開賽▼

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摩打艇立刻後退，希望盡快離開，卻險釀意外。艇後其實有數名選手正在游泳，幸好選手馬上停下來，沒有相撞發生意外。儘管摩打艇已經離開一段距離，但在浮台上的選手都擔心安全，沒有下水。

賽會都知道這次開始犯下大錯，連忙派其他艇攔截那些正在游泳的選手，叫他們回到浮台。目測游得最快的選手，在游了200米後才被攔阻。在10分鐘後，三項鐵人再次開始，這次就沒有失誤，所有選手順利入水。

▼港將奧斯卡參加今屆三項鐵人▼

里約奧運女子三鐵得第4的英國運動員史丹福特（Non Stanford）都表示「大開眼界」，他說：「我真的從未見過，肯定不應在奧運發生。希望那些跳入水游了一大段的朋友，不會影響到之後的正式比賽。」英國《BBC》的評述員基頓（Matt Chilton）說：「我從未見過三項鐵人開始發生這樣的事情，更不用說奧運了！非常混亂！」

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▼奧運三項鐵人圖輯▼

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