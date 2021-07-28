東京奧運｜香港奧運獎牌密碼　由李麗珊到張家朗何詩蓓暗藏一規律

每隔一屆奧運，香港就會得到獎牌？「香港劍神」張家朗在男子花劍個人奪得金牌，為香港贏得歷來第4面奧運獎牌，以及史上第2面奧運金牌。之後，何詩蓓在女子200米自由泳為香港贏得一面銀牌。翻查歷史，香港在奧運奪牌有神秘規律，每隔一屆就有獎牌。



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香港首面奧運獎牌在1996年阿特蘭大奧運出現，由「風之后」李麗珊在女子滑浪風帆中摘金。翌屆2000年悉尼奧運，港隊未能取得獎牌，但到2004年的雅典奧運又有收穫，由「乒乓孖寶」李靜及高禮澤贏得男子乒乓球雙打銀牌，也是香港首面男子奧運獎牌。

2008年北京奧運，香港未有得獎牌，但到2012年的倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩事隔8年再為香港奪牌，在場地單車女子競輪賽贏得銅牌，為香港儲齊一套奧運金、銀、銅獎牌。在上屆里約奧運，港隊遠赴南美的巴西，未能獲得獎牌。

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事隔9年，又是相隔一屆奧運，港隊果然又再增添獎牌，劍擊的張家朗在男子花劍個人晉級決賽，並最終贏得金牌。「每兩屆一牌」定律再現，今屆更加打破「頂多一牌」的定律，何詩蓓在之後的女子200米自由泳為香港贏得銀牌。在今屆奧運，香港贏得金牌及銀牌各一，創造歷史。

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