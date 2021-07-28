東京奧運．乒乓︱杜凱琹八強力戰憾負陳夢　平港隊女單最好成績

香港乒乓球代表杜凱琹殺入女單8強，已追平港隊歷來最佳成績，她今日（28日）硬撼頭號種子、中國「一姐」陳夢，雖然開局氣勢如虹，連取兩局。

但陳夢發力，戰至第六局，杜凱琹終以局數2：4不敵對手，八強止步，仍平港隊女單史上最佳成績。



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杜凱琹昨日擊敗荷蘭球手埃蘭（Britt EERLAND）晉級半準決賽，是港隊繼2008年北京奧運的帖雅娜之後、相隔13年再有球手殺入女單8強，追平港隊女單史上最佳成績。

這位香港「一姐」今日遇上曾奪得2020世界盃女單金牌的中國球手陳夢，雙方過去4度交鋒，杜凱琹未曾獲勝。

杜凱琹先取首兩局。（Getty Images）

雖然面對強敵陳夢，杜凱琹泰然自若，保持領先，相反陳夢頻出現失誤，杜凱琹以11：6先取一局。第二局杜凱琹氣勢持續，一口氣領先3：1，但發生小插曲，大會職員要求杜凱琹用膠紙遮蓋打底褲的商標，暫停賽事。陳夢及時調整後連追3分反超至4：5，但杜凱琹也重拾感覺，打出一段6：1的攻勢，以11：6再拿下一局，局數領先2：0。

杜凱琹第四局回魂。（Getty Images）

陳夢落後下發力，立即展現「一姐」本色，變得進取。第三局領先4：2，杜凱琹調整並一度追平5：5，但陳夢的強勢令杜凱琹做出多次失誤，11：6取回一局。第四局杜凱琹回魂，開段一度落後下，一度追平9：9，但陳夢最後一擊可謂「殺紅了眼」，以11：9追平局數２：２。

陳夢後段不讓杜凱琹留有機會反擊。（Getty Images）

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因膠紙纏着大腿會因為郁動而鬆脫，再一次暫停處理，杜凱琹示意卷起褲腳才解決。比賽繼續後，陳夢連取10分，杜凱琹完全反應不及，1：11再失一局，局數被反超2：3。

杜凱琹由領先到瀕臨出局邊緣，第6局先取2分，但被已經入局的陳夢連追6分。落後2：6。她及時止血，追平6：6，並力抗陳夢，來回板數頗多。但杜凱琹未能咬住，最後以8：11，局數2：4不敵陳夢，8強止步。

杜凱琹力戰而敗，但已追平港隊奧運女單最佳成績。帖雅娜在2004年雅典及2008年北京，兩屆奧運都在8強止步。

杜凱琹對上中國「一姐」陳夢。（路透社）

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杜凱琹。（美聯社）

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此外，另一場8強，東道主球手石川佳純1:4負新加坡選手于夢雨出局，于夢雨將與陳夢爭奪決賽權。

于夢雨爆冷擊敗5號種子的日本球手石川佳純晉級。（美聯社）

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