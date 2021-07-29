東京奧運．馬拉松｜大迫傑告別職業跑手　事先張揚讓自己沒退路

奧運賽事閉幕日重頭戲，男子馬拉松將於8月8日早上上演，亦是日本紀錄保持者大迫傑的終極一戰。

大迫傑今早發布影片，公布奧運馬拉松將是其職業跑手生涯最後一戰，並剖白8年前已有此決定。



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大迫傑在社交媒體Instagram帳戶上載影片，宣布8月8日在札幌大通公園起步的奧運男子馬拉松，將是現役生涯最後一戰，「為此傾盡一切，就算只能走近半步。純粹地面對『跑』這件終極簡單的事」。

大迫傑（Getty Images）

影片拍攝了大迫傑訓練的片段，大迫的教練Pete Julian駕着車提示大迫傑。大迫在片中自白，預告奧運馬拉松將是其職業跑手生涯終極目標，「把東京奧運作為運動員生涯最高目標」。他解釋2013年，東京獲得奧運主辦權，便有此打算，「要拼盡100%，成為最佳舞台。為了達成目標，我要消除『總有下次』的想法」。大迫在片中稱定下目標後，便想像目標為何物，以及最後一次馬拉松的景象。

大迫傑拍片，視東奧馬拉松為集大成之戰。（影片截圖）

Pete Julian在片中不斷催逼大迫，「東京比這裏難10倍，你最好現在就變得更強，變成世界最強」。他形容未見過有跑手為了訓練，犧牲如此多，「把妻兒都帶來美國，完全投入這件事」。大迫為日本跑界的未來貢獻亦大，「讓年輕跑者有機會到美國訓練」。

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