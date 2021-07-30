東京奧運｜港隊今屆奪牌再添一定律　李慧詩劉慕裳下周出場再爭牌

1996年阿特蘭大奧運的滑浪風帆金牌﹑2004年雅典奧運的乒乓男雙銀牌﹑2012年倫敦奧運的場地單車銅牌，香港隊在奧運奪牌似乎隱藏了一個密碼。

來到東京奧運，至今開幕一個星期，所謂的密碼或規律應驗後，似乎恰巧地出現另一定律。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 即睇最新賽程及獎牌榜形勢

香港在奧運會奪牌有跡可尋，這個規律正是每隔一屆就有獎牌。

從1996年「風之后」李麗珊在1996年阿特蘭大奧運奪金，翌屆2000年悉尼奧運無獎牌，在2004年再有斬獲，由「乒乓孖寶」李靜及高禮澤贏得男子乒乓球雙打銀牌。

翌屆北京奧運又無牌落袋，但「牛下女車神」李慧詩在2012年的倫敦奧運再為香港奪牌，在場地單車女子競輪賽贏得銅牌。這個規律似乎形成了，2016里約奧運又沒有獎牌。隔屆定律再應驗，張家朗在男子花劍個人賽奪金。

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 5

「每兩屆一牌」後，港隊在東京奧運似乎有另一定律出現，港隊似乎由隔屆有牌，變隔日有牌。

「香港劍神」張家朗在7月26日奪金，開幕僅4日便為港隊開齋；7月28日，「香港女飛魚」何詩蓓在女子200米自由泳奪銀，成為首名在游泳奪牌的港將，亦是香港史上首面游泳獎牌；7月30日，何詩蓓再度出擊再摘銀，拿下今屆第2面獎牌。

【重溫張家朗奪劍擊首金】

+ 10

港人近5日就像經歷了5屆奧運，這個走勢看來還會繼續，事關香港男子花劍隊將在周日再出戰，張家朗﹑蔡俊彥及張小倫將再度登場衝擊獎牌。

港隊至今已累積3面獎牌，劍擊與游泳進入尾聲，香港隊仍有獎牌希望未出場。「牛下女車神」李慧詩下月4日及5日出戰女子競輪賽初登場，及後在奧運最後兩日轉戰爭先賽力爭獎牌。

除了李慧詩，空手道的劉慕裳亦會出戰空手道女子個人形，有望一日再添獎牌。

香港單車代表李慧詩，預計將領銜參加場地單車國家盃香港站，爭取獎牌之餘同時備戰東京奧運。（Getty Images）

劉慕裳也是香港隊獎牌大熱。（資料圖片）

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 13

何詩蓓奧運100自銀牌之路：

初賽：何詩蓓再出擊 破池江璃花子亞洲紀錄 闖100自準決賽

準決賽：何詩蓓100米自破亞洲紀錄闖決賽 早上9:59衝金

決賽：何詩蓓奧運添銀 三破亞洲紀錄 香港史上首人奪兩牌

何詩蓓200自奧運銀牌之路：

初賽：東京奧運｜何詩蓓出戰200米自由泳初賽 以第8名晉級明早準決賽

準決賽：東京奧運直擊｜何詩蓓闖200米自由泳決賽 史上首港將爭游泳獎牌

決賽：何詩蓓奧運奪銀 港泳隊史上首面獎牌 一金一銀創港隊歷屆最佳

張家朗的晉級路：

張家朗奧運奪金 決賽力克上屆冠軍 勇奪香港史上第二金

張家朗大勇挫捷克劍手躋決賽 穩奪港隊首面獎牌

張家朗驚天大逆轉 連取6分殺入4強力爭獎牌

張家朗大炒世界一哥晉級 蔡俊彥不敵日本劍手止步

男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強