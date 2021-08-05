東京奧運．田徑｜英國女鐵人神奇復出再傷出　依然堅持以雙腳衝線

英國田徑隊再受「十字兵」困擾，女鐵人莊遜湯臣因傷未能完成200米，最終無奈退出女子七項全能。當在場醫療人員推出輪椅時，這名28歲的女鐵人拒絕這樣離場，她堅持慢跑一拐一拐衝過終點，即使傷出，也要以自己的雙腳完成賽事。



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英國男飛人謝美利（Adam Gemili）出戰男子200米預賽，因為腳傷關係要「龜速」完成賽事，逕自一人在賽道上慢行過終點，縱然必定未能晉級也堅持完賽，這種精神叫人動容。

英國飛人變悲劇人物 200米逕自慢行完賽更傷感

如此傷感的一幕，豈料周三（4日）再度在田徑場上出現，巧合的是，「受害者」同樣是英國運動員。出戰女子七項全能的莊遜湯臣（Katarina Johnson-Thompson），100米跨欄跑出13.27秒﹑跳高跳出1.86米，並在推鉛球造出13.31米，戰畢首3項後依然有望爭奪獎牌。

莊遜湯臣在七項鐵人首3項賽事成績不俗，可惜因傷未能衝擊獎牌。（Getty Images）

莊遜湯臣如常出戰200米，進入大直路前時不慎觸傷右腳小腿，這名英國跑手隨即倒地，狀甚痛楚並雙手掩面，在場醫療人員立即趕到觀察莊遜湯臣的傷勢，其後更推出輪椅。作為運動員，當然不希望如此離場，莊遜湯臣拒絕醫療人員的好意，強行站起來再度試跑，縱使緩緩地跑過終點，依然靠自己能力完成賽事，隊友與對手隨即上前安慰她。

莊遜湯臣戰至200米途中，因受傷而倒地，狀甚失望。（Getty Images）

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莊遜湯臣因為離開自己線道而犯規，時間未被認可，她及後因傷決定退出，無緣為英國再添獎牌。英國田徑總會及後強調莊遜湯臣傷出，與左腳的阿基里斯腱舊患無關。

英國田徑隊飽受傷患困擾，謝美利及艾莎史密夫（Dina Asher-Smith）先後傷出，莊遜湯臣已經是第3名傷兵。

莊遜湯臣拒絕坐上輪椅離場，強行站立完成賽事。（Getty Images）

莊遜湯臣的右腿阿基里斯腱重創，她長達一年經歷在輪椅上的生活，目的十分簡單，就是為了趕及在東京奧運前復出，而她做到了。這名英國獎牌希望透過社交網站開腔回應，坦言能夠及時復出已是奇蹟，更取得不錯的分數，卻再度因傷患退賽，這個結局令人心碎。

這名28歲的英國女鐵人直言傷患不會擊倒她，「我再度站在賽場上，已是一件令我十分自豪的事，我大可以將所有責任推向傷患，但我不時這種運動員，我是個勇士，我強韌無比，而我找不到放棄的藉口，我將推動自己直至我不能的一天。」

莊遜湯臣衝過終點，隊友與對手隨即上前安慰。（Getty Images）

【英國飛人變悲劇人物】

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