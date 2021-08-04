東京奧運．田徑｜英國飛人變悲劇人物　200米逕自慢行完賽更傷感

田徑場上，理應奔馳，英國短跑選手謝美利以「龜速」接近2分鐘完成200米賽事，當然未能晉級準決賽。這名27歲的英國跑手，無語問蒼天，逕自一人慢行至終點的一幕，叫人傷感。



上屆里約奧運在男子200米僅奪「梗頸四」的謝美利（Adam Gemili），今屆再度爭奪獎牌，周二（3日）出戰相同項目預賽，力爭躋身今晚舉行的200米決賽。

謝美利曾經在2016年造出個人最佳時間19.97秒，相信殺入準決賽理應問題不大。這名27歲的英國跑手在預賽被編入第4組，鳴槍一刻，謝美利未有應聲彈出及全速前進，雙手抱頭，緩緩地步向終點，以1分58.58秒以最後一名完成賽事。

在沒有觀眾的田徑場，謝美利強忍腳傷慢慢完成200米的賽事。（Getty Images）

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無論如何，謝美利以接近兩分鐘衝線，幾可肯定是個人最差的200米時間。這名英國跑手獨自叉腰慢行返回終點，在空無一人的田徑場上更加傷感，為何他未能以正常速度作賽？原來謝美利早在熱身時拉傷大腿，經過5年的等待，卻得到一個無言的結局。

謝美利邊行邊憂傷，過終點後依然難掩其失落，不禁掉下男兒淚，賽後接受訪問時，表示開賽前不慎拉傷，並請求軍醫讓他照常落場，但他的大腿疼痛萬分，並未能跑起來。謝美利對今屆賽事甚有期望，可惜未盡如人意，「如今是史上最差的感覺，我不敢相信會發生這種事情，我原先希望在今屆賽事贏得獎牌，或至少打破個人最佳時間，但如今一切皆不會發生。」

苦等5年，謝美利得到如此的結局，難掩傷感。（Getty Images）

謝美利並非從少已是短跑運動員，他在早年曾經是車路士及雷丁的青訓產品，司職後衛，一段時間足球與田徑雙軌並行，在2012年決定全力發展田徑事業。謝美利的選擇並沒有錯，歷年來獲獎無數，曾在2017年世錦賽與隊友一同為英國贏得4X100接力的冠軍。

謝美利上屆里約奧運以「梗頸四」完賽，與獎牌擦身而過。（資料圖片／Getty Images）

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