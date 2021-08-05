東京奧運︱美國鐵漢奪金展柔情　給爺爺寫一封永沒回覆的信

美國鉛球選手古斯拿（Ryan Crouser）以打破奧運紀錄的成績衛冕男子組金牌，他賽後沒有大肆慶祝，反而拿出一張小字條，向爺爺寫了一封永遠沒有回覆的信。背後原來藏着一個感人故事。



今屆奧運美國鉛球選手，似乎都有悲傷故事。在女子項目奪銀的桑德斯（Raven Saunders）在比賽後喪母，令國際奧委會也叫停對她高舉抗議手勢的調查。

美國選手奪銀後母親突離世 奧委會叫停抗議手勢調查

而男子組方面，同屬美國的古斯拿（Ryan Crouser）今日在決賽最後一擲做出23.30米，雖未能打破自己保持的世績，但仍打破奧運紀錄，並拋次席運動員0.65米奪得金牌，成功衛冕；也是美國於東京奧運至今首面男子田徑金牌。

古斯拿以新奧運紀錄成績衛冕金牌。（Getty Images）

雖然這位大力士看似「兇神惡殺」、十分硬朗，但賽後卻不禁留下男兒淚。他更在背囊內拿出事前寫好的一張小字條，一邊拭淚，一邊向鏡頭展示；紙上寫道：「爺爺，我們做到了！東京奧運會冠軍！」

鐵漢也有柔情一面，古斯拿奪金後向鏡頭展示自己寫給爺爺的一番話。（美聯社）

故事從古斯拿小時候說起，那些年，他就是在爺爺家的後園裏開始推鉛球，自此改變了一生。「有次我把窗戶打破了，第二天我要親手把它維修好。」爺爺「隻眼開隻眼閉」，沒有阻止古斯拿繼續追夢，更在背後全力支持。

兩人感情要好，爺爺年紀漸長，失去了聽覺，書信便成為了二人唯一溝通方式。

今年6月18日在美國舉行的奧運模擬賽，古斯拿做出了23.37米，刷新了塵封31年的世績。當時爺爺透過平板電腦觀看直播，見證了這一幕，就像是古斯拿的小粉絲。賽後，爺爺寫了一封信給古斯拿，只留下短短數隻字：「世界紀錄保持者（World-record holder）。」

雖然古斯拿打破了奧運紀錄，但爺爺卻無緣見證這一切。（Getty Images）

沒料這竟是他們最後一次對話了。

就在古斯拿出發東京的前一天，爺爺離世了。雖然爺爺沒法子看見自己衝冕，但古斯拿堅持要跟對方說說當下感受，寫下這封不會獲得回覆的信。

「在奧運前一周失去他，很悲傷。但我覺得他的精神一直陪伴着我。」

「我今日這一擲，相信在爺爺家的話，應該掟到鄰居的花園了。」

「爺爺很了解我，知道我過份專注目標。他總是告訴我，要停下來享受當下。」

賽後跟爸爸兼教練相擁，古斯拿望着金牌，他做到爺爺的教誨了。

古斯拿賽後跟擔任教練的爸爸相擁。（Getty Images）

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