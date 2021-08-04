東京奧運︱美國選手奪銀後母親突離世　奧委會叫停抗議手勢調查

美國非裔鉛球選手桑德斯（Raven Saunders）今屆奧運可謂經歷天堂與地獄，她在女子鉛球賽奪銀，賽後卻因高舉抗議手勢被國際奧委會調查，或需受罰。

然而不出數天，其母親竟突然離世，令她悲痛不已，當局亦因此叫停調查。



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桑德斯在今屆東京奧運備受關注，她雖在女子鉛球項目不敵中國選手鞏立姣摘銀，但場上她以一身獨特的裝扮吸引注目，非但戴上防毒面具出場，更一度戴上「小丑」及「變形俠醫」（Hulk）的面罩參加比賽。

鞏立姣奪中國田項歷史首金 生為鉛球雖圓夢使命未完

桑德斯今屆比賽時打扮獨特，引起關注。（Getty Images）

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她在領獎時更用雙手高舉「X」手勢，聲稱要為黑人、性少數群體及所有正處理心理健康問題的人發聲，是今屆首位高舉抗議動作表態的運動員。由於國際奧委會向來禁止選手做出任何形式的示威，桑德斯隨即被調查，或將因此面臨懲罰；甚至傳出有機會被褫奪獎牌。

桑德斯（左）領獎時高舉交叉手勢，原先被國際奧委會調查。（Getty Images）

親眼見證女兒奪銀後離世 數日前曾現身活動受訪

不過，事隔數日，桑德斯更新社交網站，卻公布了媽媽離世的消息。據指，桑德斯媽媽親眼見證女兒奪得銀牌；數天前，更在佛羅里達州與其他美國運動員家人一起參加奧運派對，更接受過媒體訪問。當時她這樣說：「女兒把愛傳遞給每一個人，讓大家保持堅強。」

誰想到桑德斯仍未把獎牌帶回家，就在東京收到噩耗，令人心酸。

桑德斯媽媽日前才在奧運派對上接受傳媒訪問：

Hoping off social media for a while to take care of my mental and my family. My mama was a great woman and will forever live through me. My number one guardian angel 🙏🏾 I will always and forever love you. https://t.co/XWOjE56EjI — Raven HULK Saunders (@GiveMe1Shot) August 3, 2021

她在社交網站懷緬亡母，言語中滿滿不捨。

「我的心和靈魂都哭到乾涸了，但慶幸媽媽去了一個平和的地方。我想念你的愛、微笑、擁抱及笑話。我們最後的對話，是最難忘的。你是個偉大的女人，將永遠活在我心中。你的孫子出生時，肯定會知道你是個多美妙和美麗的人。你是我的頭號守護天使，我永遠愛你。」

A photo I took for ⁦@postandcourier⁩ of Raven Saunders ⁦@GiveMe1Shot⁩ and her mom Clarissa at Charleston airport after 2016 Olympic Games in Rio #tokyo2020 pic.twitter.com/DAuOYczjm5 — Jeff Hartsell (@Jeff_fromthePC) August 3, 2021

國際奧委會暫停調查

桑德斯指自己會關閉社交網站一段時間，去照顧家人及調整自己的精神健康。美國奧委會及美國田聯也向桑德斯表達慰問，「桑德斯遺傳了媽媽的美好，能夠跟她做隊友，我們都很自豪。」

美國奧委會又指，桑德斯會在專人照顧下回國，並透露隨着桑德斯媽媽過身，國際奧委會已暫停對她的調查。

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