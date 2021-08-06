東京奧運直擊｜李慧詩復活賽驚險過關　明午再出戰爭入8強

「牛下女車神」李慧詩與李海恩在女子競輪賽失利後，今日（6日）捲土重來，出戰女子爭先賽。

李慧詩順利打入16強，卻不敵英國車手跌入復活賽，幸好她把握機會輕取美國的郭比，驚險晉級，周六（7日）下午再度出戰爭入8強。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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香港獎牌希望之一﹑場地單車運動員李慧詩，出戰女子競輪賽（又稱凱林賽）卻在準決賽止步，未能爭奪獎牌，「牛下女車神」今日再度機會披甲，與隊友李海恩再戰女子爭先賽，二人率先在200米資格賽登場。尾二登場的李慧詩造出10.538秒，以第9名晉級。

李慧詩資格賽造出10.538秒晉級。（高詩琦攝）

【李慧詩資格賽以第9名晉級】

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及後面對立陶宛老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），「牛下女車神」最後半圈反超前「老對手」，晉身16強，與英國車手馬真特（Katy Marchant）爭出線。

李慧詩最後半圈反超前立陶宛老將，晉級16強。（高詩琦攝）

李慧詩出戰16強，競輪賽炒車的馬真特未有影響表現，最後一圈拉開兩個車位距離，即使李慧詩最後直路用盡全力，依然未能收復失地，但晉級未絕望，及後轉戰復活賽，與美國車手郭比（Madalyn Godby）再爭晉級席位。

「牛下女車神」成功把握復活賽的機會，力克郭比，順利闖入12強，明午（7日）14：39與法國的哥絲（Mathilde Gros）爭奪8強席位。

李慧詩16強衝線一刻飲恨，跌入復活賽。（高詩琦攝）

李海恩28名完成爭先賽 「多謝自己沒有放棄」

李海恩則造出11.232秒，以28名完成賽事，未能晉級淘汰賽，結束今屆東京奧運。她賽後直言要在資格賽脫穎而出，對她而言有難度，需要踩出個人最佳時間才有望晉級，可惜未能如願，李海恩坦言有點失望。

過去兩年經歷疫情及傷患，依然能夠在奧運舞台中亮相，並盡全力作賽，既榮幸又無憾。李海恩感激自己堅持捱到今天，「多謝自己沒有放棄 ，當跌低失敗過時仍堅持」全運緊接舉行，李海恩還不能鬆懈，但需要時間好好放空，再重新出發。

被問及3年後的巴黎奧運，會否再見到李海恩的身影，她未有正面回答：「到時先算，過埋今日先！」

【李海恩爭先賽無緣晉級】

原先10.721秒的奧運紀錄，在資格賽已不斷被刷新。女子競輪賽銀牌得主﹑新西蘭的安祖絲（Ellesse Andrews）﹑法國的哥絲（Mathilde Gros）及德國的費達歷治（Lea Sophie FRIEDRICH）以10.310秒衝線再破紀錄。

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