東京奧運︱中華台北空手道精靈高顏值　反差萌迷倒網民：想被她踢

香港空手道昨日有「女神」劉慕裳於個人形奪得銅牌，創造歷史。中華台北同日亦有女將文姿云在55公斤級組手賽摘銅，她甜美樣子加上反差萌，迷倒一眾網民。



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文姿云昨日亮相，於女子組手55公斤以下級過關斬將，在準決賽雖不敵烏克蘭運動員，但仍順利奪得銅牌，改寫史冊。

中華台北空手道代表文姿云於55公斤級組手比賽奪銅。（美聯社）

重傷卻拒絕開刀 兩個月內奇蹟返賽場

這位被台灣傳媒稱為「小清新」的女生，5歲已接觸空手道，中學時期一度「貪新鮮」轉項，但卻發現自己最愛的還是空手道。

她中學已獲全台冠軍，但2013年參加亞錦賽時扭傷髖骨，當場倒地不起，需由擔架抬離場，傷勢甚至重到要坐輪椅。當時醫生建議文姿云做手術，但代價是要休養半年，結果她下了人生最重要的一個決定。

文姿云於準決賽跟對手打成4：4，但最後被判定落敗。（路透社）

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文姿云沒有選擇開刀，她當時這樣說過：「我不想沒有努力就放棄，更不想讓團隊覺得，『沒有文姿云也可以』。」

她單靠信念展開復健之路，只用了兩個月時間就重新站上賽場、參加選拔賽，更在2014年仁川亞運摘金；2017年她世界排名登頂成「一姐」，1年後雅加達亞運衛冕成功，劍指東京奧運。

文姿云曾成為該組別的世界一姐。（路透社）

奧運資格得而復失再復得

她原先已取得奧運入場券，但去年疫情爆發，世界空手道聯盟更改截標時間，她變相被取消資格。要知道空手道每個組別只得10個席位，每個洲份也不得派出多於3名運動員，在東道主日本必然有選手參賽下，亞洲區席位更加珍貴。

文姿云在今年4月到葡萄牙里斯本參加最後一場奧運積分賽，賽前她世界排名第二，稍有不慎便隨時跟奧運無緣。然而她竟在首戰告負，只能等待其他運動員的結果；競爭對手雖一路殺入決賽，幸最終也未能奪冠，積分無法反超文姿云，使她驚險地再奪奧運資格

場上充滿殺氣的文姿云，私下也有反差萌的一面。（IG@wen_tzu_yun）

中華台北空手道「小清新」文姿云反差萌的一面：（按圖放大）

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「跌倒了，也不要忘記撿起一些東西再站起來。」

這就是文姿云的信念。她會陷入低潮，場上也總殺氣騰騰，但始終帶着甜笑看待世事，私下經常展示出陽光一面，也不時爆出正能量金句。

「挫折只是過程，如何面對和解決，才是最重要的」、「運動讓我得到成就感、保持良好的體態，更讓我的心靈更加堅強，同時讓我更愛自己。」

難惟獲得台灣網民喜愛。不少人都留言「拜託踢我！」、「想被踢」、「請給我愛的正拳」、「請給我愛的正拳」。

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