MIRROR向羽毛球左手配下戰書　謝影雪一句笑爆全場

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在東京奧運勇闖四強，兩人昨晚（8日）接受人氣組合MIRROR訪問時妙問妙答，謝影雪更以一句回應令全場爆笑。

隊長楊樂文（Lokman）向二人正式下戰書，鄧謝一口答允後，才發現被挑戰的不是羽毛球⋯⋯



鄧俊文/謝影雪在今屆奧運的連場精彩表演，令港人留下深刻印象，早前已有MIRROR粉絲建議鄧謝二人跟MIRROR來一場羽毛球友賽。這對「左手配」組合昨晚現身VIU TV録影廠，接受MIRROR 12子、ERROR、強尼、陳安立和馬啟仁（Keyman）訪問。

柳應廷（JER）搶着問「三朝元老」謝影雪為何覺得今屆奧運壓力最大，江熚生（AK）大讚二人喚醒不少人的羽毛球之魂，踢爆隊友陳瑞輝（Frankie）曾為羽毛球校隊成員，後者大呼：「我好想大打呀𠵱家。」

鄧俊文與謝影雪與MIRROR妙問妙答。（電視畫面截圖）

最窩心的留言是⋯⋯

鄧俊文稱，經過今屆奧運後，相信會有更多人留意返羽毛球，希望能夠有更多人打全職，爭取成績繼續為港爭光。

二人在今屆奧運期間粉絲數量大增，不少人送上窩心留言，謝影雪稱：「最難忘是不少人說，睇完我們比賽，見到我們一分一分堅持落去，令正在經歷低潮的他們獲得鼓舞，能夠繼續堅持下去。」

最令鄧俊文印象深刻的是，「四強落敗後，好多人跟我們說，就算壓力幾大、有幾唔開心，也會跟我們分擔，我們已經是他們心目中的冠軍，都好開心」。

鄧俊文（左）和謝影雪在東京奧運表現出色，粉絲數量大增。（高詩琦攝）

謝影雪：小孩子才做選擇！

主持馬啟仁大爆謝影雪平時練波會聽MIRROR 的歌曲激勵自己，問她「有沒有想特別親近哪一個」？謝影雪一句：「小朋友先做選擇」令全場爆笑，馬啟仁繼而叫鄧俊文揀，後者笑說：「梗係AK啦！」

ERROR隊長梁業（肥仔）提議，如果給鄧俊文機會換拍檔，陳嘉倩、沈殷怡（Shirley）兩大美女與謝影雪之間會如何選擇？鄧俊文回答：「梗係事業為重啦」，再次引來全場笑聲。

謝影雪關鍵字：（按圖放大）

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鄧謝儍儍的接受MIRROR 戰書

另一主持陳安立稱，有網民提議MIRROR跟二人來一場羽毛球比賽，謝影雪一口答應用非慣用的右手出戰。MIRROR 隊長楊樂文正式向鄧謝下戰書，二人想也不想便齊答「接受」，之後楊樂文才說：「我們正式向香港羽毛球代表謝影雪小姐、鄧俊文先生下戰書，約定你們在《力圖打排球》節目中，一較高下」，謝影雪接戰書時不禁細細聲問：「我哋打排球咩？」

楊樂文此時才說，「因為我們是球類高手，奧運有好多節目，所以我們什麼也玩，什麼也挑戰。」鄧謝對轉項毫無懼色，欣然接受MIRROR 戰書。

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