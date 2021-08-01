東京奧運直擊｜蔡俊彥上了「突然奧運」一課　振作從承認不安開始

東京奧運劍擊館，百感交集。

有張家朗奪金的振奮、有女重接二連三道歉的失望、有「大師兄」張小倫對劍擊的一種感慨，也有蔡俊彥在男花以第7名告別東京之旅後，承認脆弱的坦白。

「很多人關注和支持，感覺很正；但愈多人加油，就愈去想，打得不好別人會怎樣看待？」

面對突如其來的愛戴，蔡俊彥未能自處，支持因而變了壓力。

他續道：「對俄羅斯的落敗，責任在我；個人或是團體賽，我也很難過。」

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



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面對脆弱，人類有不同是應對方法。

有的避而不談，也有自圓其說，更有麻痺了就若無其事。

但蔡俊彥，選擇坦白承認不安的存在。

蔡俊彥選擇坦白承認不安的存在。（高詩琦攝）

港隊男花憾負俄羅斯 跌入名次賽 吳諾弘表現亮眼

男子花劍第7名完成團體賽事，今屆港隊在奧運的劍擊賽事正式畫上句號。蔡俊彥首個奧運以個人16強、團體第7總結，他難以「收貨」。

「差，打得差。」沒有委婉修飾，蔡俊彥說着。

「原因有好多好多，詳盡講要半小時，但奧運與其他大賽很不同，是另一種壓力，個人或是團體賽，我也很難過。」

男子花劍第7名完成團體賽事。（高詩琦攝）

特別在今天8強賽事，蔡俊彥很手緊。隊友發揮穩定，吳諾弘展現「X-Factor」本能，教練Gregory調動得宜，他認為落敗的一切一切，歸咎自己。「要追分的追分，要守分的守分，吳諾弘超水準，教練調動的膽色，而我呢？我盡力，但發揮不到應有的水準，對俄羅斯的落敗，責任在我。」

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奧運與其他大賽很不同，當中除了包含對4年（5年）努力的審視，「突然奧運」的關注也在社交媒體蓬勃的年代，幾何級遞增。一個like一個支持，愛戴熱度有如能量化，要在這世代面對別人的期盼，似乎變了一套未有答案的學問。

「想他們繼續關注，但我未懂得處理」，昨晚凌晨仍在瀏覽社交媒體的蔡俊彥表示，愈多支持愈感動，惟感覺愈溫暖，內心愈複雜。「我打得不好，別人會怎樣看待呢？」蔡俊彥坦言着眼點錯了，因而今屆奧運上了一課。

「我打得不好，別人會怎樣看待呢？」（高詩琦攝）

外界對劍擊隊的關注，確實愈來愈大。（高詩琦攝）

如何在社交媒體活得健康又精彩？蔡俊彥直言此刻無從稽考，但寄望三年內能找出答案：「外界對我們劍擊隊的關注只會愈來愈大，我要在未來三年學習這些事，處理好當中問題；希望帶着今次的遺憾，然後在巴黎奧運發揮表現出來。」

外界對劍擊隊的關注，確實愈來愈大。香港體育學院董事局主席林大輝昨日（31日）接受電台節目訪問時指出，體院正研究在新大樓中增加全新的劍擊館。有份以金牌成就此決定的張家朗則指，歡迎新劍擊館興建：「劍擊館很熱鬧，3個劍種男女隊各4人，出隊的已24人，還有其他全職運動員加青年軍，所以欣喜看到新劍擊館的決定。」

承認、面對，才能停止脆弱的循環。（高詩琦攝）

面對泛濫式支持，內心如何找到平衡？

蔡俊彥仍在揣摩，但至少此刻，他朝向對的方向。

承認、面對，才能停止脆弱的循環。

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