東京奧運｜李慧詩與網民妙問妙答　有咩願望？「大家都有樓就好」

在東京奧運贏得場地單車女子爭先賽銅牌的李慧詩，昨日在IG Story與網民快開快答，不少對答都很精警有趣。網民的問題包羅萬有，有人問她最喜歡男子組合MIRROR中哪位成員？她答不到，但被問到最想跟MIRROR比賽什麼項目時，除了單車之外，她還答出一個令人意外的項目，就是摔跤！



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李慧詩離開東京，到內地隔離，準備參與全運會。坐車期間，她與網民玩快開快答，在IG Story回答提問。有網民問她：「鍾唔鍾意做香港人？」她的答案是「Proud of（以此為榮）」。亦有人問她：「鍾意香港啲咩？」她答「香港人、方便、食物」。有人問她：「有咩願望？」李慧詩的答案很貼地，她答「大家都有樓就好」。

更多李慧詩與網民的精警對答：（按圖放大）

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男團MIRROR在香港很受歡迎，所以網民都好奇李慧詩是否他們的粉絲。有人問她最喜歡MIRROR哪位成員？李慧詩不能快答出來，她表示「個個都唔同喎」，還有網民問她最想跟MIRROR比賽什麼運動項目。李慧詩就答「要贏就揀單車，不過可以揀摔跤」，這個答案確是出乎意料之外。

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李慧詩想跟MIRROR摔跤？（資料圖片/Getty Images）

「牛下女車神」李慧詩素來喜歡文字，她帶了6本書陪她出戰奧運及全運，並表示「咩書都睇」。很多網民都問李慧詩想做什麼，她表示想寫文，完成新書。她有信心在全運贏獎牌，而待完成全運會回港後，她最想回到浸會大學繼續創意及專業寫作4年級的學士課程。

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來到奧運最後一天，獎牌希望的李慧詩壓軸上陣。（高詩琦攝）

【李慧詩爭先賽銅牌戰】（按圖放大）

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李慧詩一直與車為伴，由3、4歲起開始喜歡踩單車，但「一年都有兩三日」會踩到悶。不過，李慧詩專注訓練及比賽，未試過輕鬆地試一次單車旅行，她表示很想去歐洲單車遊。她還回答網民，原來她從未踩過那款4輪的家庭式單車。有網民叫她推介香港單車徑，她很正路地介紹了吐露港。

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【香港歷屆奧運獎牌得主】（按圖放大）

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也有網民問她一些單車上的問題，例如她有沒有料到競輪賽的對手強了，她承認「嚟到烏克蘭係勁咗」，她還表示自己最欣賞的對手是退役澳洲運動員美雅絲（Anna Meares）。

李慧詩表示最欣賞的車手是美雅絲。（資料圖片/Getty Images）

有網民問了假設性的問題，問她如果沒有走上運動員的路，會覺得自己現在會做什麼？李慧詩答「湊仔」。她很歡迎市民用文字跟她交流，更在IG簡介中放了體院的地址，叫大家可以寫信給她，而她是會回信的。