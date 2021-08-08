李慧詩奧運奪銅｜李慧詩再戰奧運學會信任團隊　港人支持成力量

香港「女車神」李慧詩今早（8日）出戰東京奧運場地單車女子爭先賽銅牌戰，最終在3盤2勝下以總場數2：0勇挫德國新晉車神軒絲（Emma Hinze），在奧運煞科日為港添下一面銅牌。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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李慧詩曾創20月連勝紀錄 一分鐘了解鬥智鬥力的爭先賽

曾於2018年至2020年期間於爭先賽創下20個月連勝紀錄的「女車神」李慧詩（Sarah），在今屆奧運爭先賽兩度落入復活賽，殺入4強後不敵25歲烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova），落入銅牌戰後終擊敗強敵軒絲，為香港添下第6面獎牌，於閉幕日以一面X牌作結，個人在奧運累積兩銅。

來到奧運最後一天，獎牌希望的李慧詩壓軸上陣。（高詩琦攝）

曾在2012年倫敦奧運競輪賽奪下銅牌的Sarah，於上屆里約奧運競輪賽「炒車」，及後影響爭先賽表現，最後空手而回。5年後，她以2019年世錦賽雙料冠軍之姿在東京重新出發，身負獎牌重任的她雖然在競輪賽失利，今日在奮戰4天後終為香港添下第6面獎牌。

相隔9年再踏上頒獎台，李慧詩表示多謝整個團隊：「他們用盡所有方法去幫我，也感謝神，這幾天都感受到每日的難處，不要擔心第2日。」她又感謝家人在疫情下明白不能見面， 「叫我畀心機就得。」

Sarah稱有悲有喜，原期望可奪兩牌：「自己做錯一個動作而失去獎牌，好可惜。叫自己在爭先賽不要大意，壓力好大不想講出來，比賽有時放不開自己，今日放開了，同自己講是可以的。」她坦言雖然僅是銅牌，「也實現了一半的願望」。

她特別感謝沈金康教練：「競輪輸了後，他叫我不用介懷，因為這是奧運，當一個遊戲去玩，經驗比獎牌更大。」

李慧詩在4強力戰而敗，落入銅牌戰。（高詩琦攝）

感謝港人支持 成為力量

今屆再戰奧運，Sarah表示最大的突破是相信工作人員：「給了我好大信心，多謝隊友，同我一齊度過最艱難時候。」她還稱在日本時學識了照顧自己：「一直好忙，做不同的事，這幾個星期要照顧自己多一點，先有氣力向前走，成為最愛自己的人。」

她感謝一直支持她的香港人：「沒有你們陪我走，我上不到頒獎台，感覺到穿上港隊隊服，有你們的力量。雖然有時好大壓力，但把每一句加油轉化成動力。大家對我好大期望，自己都好想有獎牌，但人生就是這樣，好用力去完成一件事，雖然未能如願，但盡力過，不會後悔。」

東京奧運．李慧詩｜留過汗水 掉過眼淚 沒退路的奧運 車神不怕

李慧詩不負眾望，為港添下一面銅牌。（高詩琦攝）

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【李慧詩爭先賽資格賽以第9名晉級】

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