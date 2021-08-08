李慧詩奧運奪銅︱香港女車神與她頭盔上的獨角獸　堅定信念創歷史

「牛下女車神」李慧詩在爭先賽奪銅，成為香港歷來首位能夠先後在兩屆奧運獲得獎牌的運動員。

高手林立之下，她仍能夠爭先賽擊敗一個又一個對手，多謝團隊、家人、自己和神之餘，頭盔上的獨角獸，也為她帶來額外動力。

01體育記高詩琦、楊宇翹 日本現場直擊



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場地單車賽場高手雲集，長期處於世界前列的李慧詩，作為香港獎牌希望，再次置身曾經倒下的奧運賽場，壓力大得不能想像。

2012倫敦奧運爭先賽一面銅牌，令她成為香港家傳戶曉的名字；肩負700萬人的獎牌希望，2016里約奧運，她因「炒車」失落獎牌；2020東京奧運第三度出戰奧運，疫情令賽事延期一年影響部署。今年她已經34歲了，車壇上新人輩出，強如一代女車神，一切也不容易。

李慧詩奧運奪銅｜女車神爭先賽挫德國勁敵 勇奪港隊今屆第六牌

李慧詩在沉重壓力下，第三度出戰奧運會。（高詩琦攝）

壓力令她放不開，她說凱林賽自己犯下失誤，失落應得的獎牌。去到爭先賽，由一開始時仍未能發揮水準，到今日（8日）終能放開懷抱比賽，全賴一股信念：「我話畀自己聽，我可以！」

高手過招，勝負隨時在千分之一秒間，那怕是一丁點的助力，也能成為極度疲憊身軀之中的補充劑。李慧詩頭盔左側，貼上一張獨角獸貼紙，旁邊寫上一句：「Have faith in yourself」（相信自己），正好呼應她賽後的話。這頭獨角獸背後，埋藏一個傷感的小故事，她特別以它時刻提醒自己，在有限的生命之中，時刻搏盡無悔。

李慧詩再戰奧運學會信任團隊 港人支持成力量

李慧詩曾創20月連勝紀錄 一分鐘了解鬥智鬥力的爭先賽

李慧詩頭盔左側，貼上一張獨角獸貼紙，旁邊寫上一句：「Have faith in yourself」（相信自己）。（美聯社）

【李慧詩爭先賽銅牌戰】（按圖放大）

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她與她的獨角獸

2019年7月，李慧詩試穿新戰鞋，鞋上除了印上她的名字，亦有一隻彩色獨角獸：「今年生日時，朋友送了一隻彩色的獨角獸給我，我就帶着它去參加世界錦標賽，終取得冠軍，所以獨角獸對我來說有幸運的意味。」

故事未在此結束，她其後遇上一位患腦癌的小朋友，並將獨角獸送給他打氣，「他最後仍是離世了，雖然獨角獸未能為他帶來運氣，但那位小朋友當時只得8歲，他那份如獨角獸般的堅強，能給我鼓勵。」

兩年過去，她未有忘記那位堅強的小朋友，頭盔上的獨角獸，與李慧詩並肩作戰，在困難和劣境之中發揮永不放棄的堅毅精神力量，時隔9年，再次踏上頒獎台。

重溫：兩年前，李慧詩與獨角獸的淵源

【香港女車神李慧詩奪銅】

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【李慧詩爭先賽四強戰】（按圖放大）

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