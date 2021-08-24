劍擊｜吳諾弘伙林明禎現身活動稱震撼　調整心態應付公眾關注

香港男子花劍代表吳諾弘（Lawrence）自東京奧運回港後，周二（24日）與馬來西亞女星林明禎一同現身尖沙咀海港城，出席DESCENTE的新店開張活動。

吳諾弘談及復操計劃之餘，也希望以更成熟心態面對急增的公眾目光。



吳諾弘在活動上與林明禎一同示範拉筋、又踩健身單車，不過畢竟有拍攝劇集的經驗，他面對數十名傳媒及大量粉絲的鏡頭，仍顯得相當從容。這位21歲港將受訪時，坦言自己是首次以運動員身份出席品牌活動，認為場面比想像中震撼；談及今日的拍檔林明禎，他笑言：「跟明禎一起出席也好開心，跟一位如此有份量的明星出席，更有意義。」

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香港男子花劍代表吳諾弘，周二與馬來西亞女星林明禎一同出席公開活動。（高詩琦攝）

自東京奧運後，多位香港運動員人氣急升，頻頻在活動露面，吳諾弘認為只要不影響日常訓練，絕對是正面的事，但公眾關注也為他帶來包袱：「大家都受各方關注，其實我覺得是好好的事，做運動員也是想得到大家支持，但同時也會因為不想令大家失望而有壓力。」他透露一直跟體育學院的運動心理學家Henry溝通，對方給予他很多有用的意見，「我也可慢慢調整到，不太擔心。」

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吳諾弘認為，只要不影響日常訓練，運動員參與多一些公眾活動，絕對是正面的事。（高詩琦攝）

Lawrence目前仍在放假，下周便會復操，他坦言未來3年的目標是打入世界排名前16位，「那就會覺得自己更有能力參加（2024年巴黎）奧運會」，為了達成這目標，他認為首要需改善體能，「上次（奧運時）受傷也有少許是因為體能不足，雖然體能本身已加強好多，但比賽時緊張，會令疲勞累積得更快。」

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吳諾弘希望未來3年的目標是打入世界排名前16位。（高詩琦攝）

吳諾弘的3位奧運隊友張家朗、張小倫及蔡俊彥均身在內地，準備出戰下月中展開的全運會，他留港時會與今年復出的崔浩然一同訓練，並認為這位師兄回歸，自己以至劍隊都會受惠：「以前汪導（港隊前教練汪昌永）已說我跟他打法很像，他回來後，我能在他身上觀察一些戰術，而且他心態好強大，打比賽即使緊張，他也能克服，這些很值得我學習。」他亦指崔浩然是世界級運動員，能加強隊內競爭、提高團隊水平。

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東京殘奧今日開幕，吳諾弘也強調會多加留意，「會特別留意輪椅劍擊」，他透露曾嘗試坐輪椅跟輪椅劍擊港隊成員對練，自己頗常落敗，「我們平日用步法，但輪椅劍擊位置固定、用的腰力再強很多，我們是較輸蝕的，除了用手擋就沒有第二招了，腰又不夠力，就會被刺中，成日輸。」

與明禎一起出席活動，吳諾弘坦言好開心

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