東京殘奧｜鉛球好手奪金12小時後變銅　頒獎台上連環手勢表達不滿

東京殘奧男子鉛球再有爭議性結果，原金牌得主巴西名將保連奴（Thiago Paulino）在周五（3日）早上的F57級決賽以15.10米勝出後，12小時後因該最好成績被判違規而取消，中國選手吳國山的銀牌變成金牌。保連奴在周六的頒獎台上以手勢表示對判決不滿。



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在日前的男子鉛球F57級決賽上，巴西選手保連奴以第2投15.10米最佳成績獲得冠軍，中國選手吳國山屈居亞軍，另一名巴西選手以14.85奪得銅牌。比賽結束後，中國殘奧組委會質疑保連奴的第2和第3投違規，就此提出上訴。

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巴西選手保連奴在決賽擲出15.10米，惟之後被判違規而取消成績。（Getty Images）

最終保連奴在決賽的6投中僅得第一投的14.77米成績有效，原本第2投的15.10米和第3投的15.05米均因犯規被取消。因此，原本的銀銅牌得主吳國山與另一名巴西選手分奪金、銀牌，保連奴成為銅牌得主。作為里約殘奧會冠軍，吳國山也因此在該項目上成功衛冕。

保連奴在12小時後被告知取消最佳成績，由金牌變為銅牌的他在頒獎台上表達不滿。（Getty Images）

這名2017世錦賽冠軍顯然對最後判決極度不滿，在經過頒獎台中間的冠軍位置時站在地上，並以手指指地示意該位置本屬自己。其後在頒獎時，他全程低着頭，並一度舉起右手捉緊拳頭表達不滿。他更對着鏡頭做出「1」字手勢、 甚至拇指朝下手勢， 認為自己才是真正的第一名。

保連奴頒獎台表達不滿：

巴西殘奧組委亦不滿裁決，在官方Twitter上指曾對這「荒誕」的上訴結果提出抗議，主席Mizael Conrado批評大會「拒絕提供影像證據缺乏透明度」。

他又指，取消金牌抹殺了保連奴的努力：「顯然對獎牌提出爭議的人，無視了保連奴這5年來的訓練、努力和為變得更好的犧牲。我們仍然質疑這荒謬的結果，保連奴，巴西和公正在你這一邊。」

保連奴更換了IG頭像，換上在頒獎台反對判決結果的照片。（截圖）

保連奴亦在IG發文，他上載了在頒獎台高舉右手握拳的照片，寫上：「重要的不是你擊得多猛，而是你能承受多大的打擊。」保連奴在2010年因一次電單車意外失去左腿，膝蓋以下截肢，並在2011年開始成為傷殘運動員，他在2017、2019年世錦賽贏得F57級別鉛球金牌。

中國殘奧組委會質疑保連奴的第2和第3投違規，就此提出上訴，結果中國選手由銀牌變金牌。（Getty Images）

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