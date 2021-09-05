英超︱傳沙拿續約獅子開大口　人工要求足足是頂薪雲迪積克逾兩倍

利物浦今個夏天接連跟大半隊主力續長約，當中卻沒有前線三叉戟份兒，利物浦盛傳急欲與射手沙拿續約，這位經理人近期小動作多多的埃及之王，被指續約時獅子開大口，向球會要求將周薪大幅加至50萬英鎊。



沙拿在利物浦前線不可或缺，他最新被指在續約人工上獅子開大口。（Getty Images）

高普治下的利物浦，穩定的班底，絕對是維持佳績的重要基礎。2018／19球季歐聯封王後，基本陣容變動不大，今年夏天只引入中堅干拿迪一人，卻已先後跟門將艾利臣、中場法賓奴、中堅雲迪積克和一對閘衛阿歷山大阿諾特和羅拔臣續長約。隊長軒達臣一度傳出或離隊，最後也簽下3+1年的合約。

外界今夏一度傳出利物浦隊長軒達臣或離隊，他最終跟球會簽下長約。（Twitter）

完成一眾中後場主力的合約之後，便輪到同樣餘下兩年合約的前線三寶沙拿、文尼和法明奴。相對兩個前線拍檔的低調，沙拿既曾接受西班牙《馬卡報》訪問，引來離隊猜想，他的經理人又屢次在社交媒體做小動作，周日（5日）英國《鏡報》爆出震撼彈，指出沙拿提出一個「利物浦無可能接受」的人工要求。

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《鏡報》報道，目前人工為20萬英鎊周薪的沙拿，向利物浦索取50萬英鎊周薪，足足是現有水平的2.5倍，也遠遠高於較剛續約後隊中人工最高的雲迪積克。

事實上，沙拿本身已為隊中的「高薪一族」，雲達積克續約加薪後，周薪為22萬英鎊，與他盛傳要求的50萬英鎊有一大段差距。消息指，利物浦有意向沙拿大幅加薪，作為他持續有好表現的回報，然而必定不會是這個將破壞球隊現行薪酬架構的水平。

現階段無法證實傳言是否屬實，惟他持續跟皇家馬德里和巴黎聖日耳門兩大豪門球會扯上關係，到底這宗傳聞是經理人為他喊高薪酬而做出的一場把戲，還是真的有意離隊他投，尚要再看下回分解。

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