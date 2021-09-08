美網︱美國女將痛恨社交網體　「我會收到900萬個死亡恐嚇」

由日本網球巨星大坂直美，到美國體操女王比拉絲分別在大賽以至奧運退賽，今個夏天熱愛體育的人們開始見識到頂級運動員所承受的巨大壓力。

美國網球女將莎芘羅渣士（Shelby Rogers）在美網16強落敗後說出的一席話，更道出當今社會充滿病態的殘酷現實：「我將會收到900萬個死亡恐嚇或類似的東西。」壓力來源不止自身，更大程度是來自網絡上的陌生人。



英國美少女拉度簡奴（Emma Raducanu）勇闖今屆美國網球公開賽8強，她所擊敗的美國主場球手莎芘羅渣士，賽後說出可圈可點的一番話：「我將會收到900萬個死亡恐嚇或類似的東西。從事職業生涯多年，我已經習以為常。」

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莎芘羅渣士說，「某程度上，我希望社交媒體不曾存在。」（Getty Images）

現年28歲的她，目前世界排名43，單打贏過6次ITF賽事冠軍，大滿貫最佳成績是2016年法網和去年美網，同在8強止步。她絕對不是一個知名度高的焦點球手，網絡欺凌者一樣不放過，「某程度上，我希望社交媒體不曾存在。」

勝出第3圈比賽時，她紅着眼拿出手機，跟全場觀眾來一張感人的自拍照，不過是一場比賽之後，一個球迷難以接受的賽果，網絡欺凌者立即將她打入18層地獄。

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2017美網女單冠軍史堤芬絲說，出局後收到2000多個仇恨留言，令她很難受。（Getty Images）

▼史堤芬絲分享收到的仇恨訊息 ▼

悲哀的真相

同樣來自美國的黑人球手史堤芬絲（Sloane Stephens），第3圈不敵德國球手姬芭（Angelique Kerber）後亦稱，收到超過2000個歧視訊息，當中涉及針對種族和性別的留言，「我也是人，上仗落敗後我收到2000多個歧視或憤怒的留言。這些留言難以看下去，不過我分享其中幾個，讓大家感受一下輸波後再看到這些會如何。」

同為28歲的史堤芬絲，是2017年美網冠軍，最高女單世界排名第3，目前排名66位的她寫道，「這種形式的憎恨令人沮喪，亦永遠不會停止。」

2017年史堤芬絲贏得美網冠軍，她既自信又美麗，卻因為性別和膚色，成為欺凌對象。（Getty Images）

WTA的回應與對策

兩位球手不約而言來自美國，加上近期深受情緒問題困擾的大坂直美也是在美國長大和訓練，當地網絡欺凌問題顯然極為嚴重。國際女子網球協會（WTA）聲稱，他們致力與社交媒體公司合作，確保社交平台不是用來羞辱或歧視他人的渠道，「過去數年WTA開始就這議題教育及輔導球員，隨着受影響球員數目增加，我們會非常認真處理這重大議題。」

他們正委託一間名為Theseus的風險評估及管理公司處理有關問題，「如經證實，會關掉有關帳戶，以及如適用的話，通知當地執法部門。」然而道高一尺，魔高一丈，社交媒體帳戶可以不停新增，WTA的做法，真的足夠嗎？

大坂直美近期深受情緒問題困擾。（Instagram＠naomiosaka）

球手應如何與社交媒體共存？

「你現在去看看我的個人檔案，或許正被標籤為『肥豬』和一些我不能說出來的字句」，莎芘羅渣士說，「非常不幸地，部分字眼間中會進入你的腦袋。」

社交媒體不會如莎芘羅渣士所願一夜消失，運動員必須學習如何與社會媒體共存。在東京奧運贏得兩面銀牌的香港游泳女將何詩蓓的心得是，比賽前不去看社交媒體，到比賽後才看。

即使如此，在網絡世界，當說什麼也不用負上責任的時候，脫離社會道德規範和法律制約，衍生出愈來愈嚴重的網絡欺凌問題。尤其是以Facebook為首的一眾科技巨頭，對規管和監察持續愛理不理，由名人、運動員以至一般人，每天也面臨形形式式的網上欺凌和恐嚇，在言論自由與內容規管之間，到底應如何取捨和平衡，的確是一個相當大的難題。然而作為用家，至少基本上應做到自律守禮，拒絕加入成為欺凌者行列，亦應對運動員在表現未如理想時，多作包容和體諒。

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