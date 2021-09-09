全運會．拳擊︱曹星如明出戰非種子拳手　冀展特訓成果但遇一難題

曹星如相隔一年半再踏擂台，他將於明日（9日）出戰全運會男子57公斤級拳擊賽事，他表示平常心看待是次比賽，希望盡快重拾比賽感覺。



曹星如將在明日出戰全運第一場賽事。（由拳擊總會提供）

免戰資格賽的曹星如在首仗16強將遇上煤礦體協代表團的王鑫炎，後者在全運會資格賽以第5名取得代表資格，在賽事不設銅牌戰下，曹星如只要晉身4強就能穩奪獎牌。

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曹星如在2018年轉戰業餘拳壇。（資料圖片／余俊亮攝）

曹星如（左）與伍浩文（右）經歷舟車勞頓，影片所見休息充足。（影片截圖／香港拳擊總會提供）

曹星如在上月與教練伍浩文（Dennis）出發到深圳，完成14天隔離後，經安排再到深圳龍崗大運中心備戰，他透露在酒店隔離期間，有自行訓練與視像訓練，之後7日在大運中心能與教練和選手一齊訓練，能保持體能，教練指其狀態不錯。

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曹星如隔離後練習備戰。（由拳擊總會提供）

對於參賽對手，包括首戰的非種子拳手王鑫炎，曹星如表示一直有看一些中國選手的影片，「大概知道他們的風格，但百度找不到對手的影片。」雖然未能了解對手實力，曹星如出發前曾刻意找來身形較健碩的拳手訓練，冀能提升力量，希望能在今仗展現成果。

曹星如自去年戰畢奧運資格賽，相隔18個月再出擊。（資料圖片／Olympic Channel）

是次全運是他自去年3月戰畢奧運資格賽後，近一年半以來首項賽事，Dennis指星如會以平常心對待這次比賽，希望他盡快重拾比賽感覺。「策略上，今次會注重3回合體力分配，步法上靈活度，多Head movement（頭部閃躲）。希望可以盡量取得更多有效擊打的分數，贏取比賽。」

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曹星如曾在職業拳手生涯錄22連勝，獲封「神奇小子」。（資料圖片／李澤彤攝）

全運會男子57公斤級別名單：



曹星如（香港）

許柏祥（上海）

陳志豪 （浙江）

王龍（安徽）

陳科亮（福建）

趙毅錕（河南）

高林志（廣東）

李第成（廣西）

錢茄豪（四川）

呂平（貴州）

字春紅（雲南）

韓旭（西藏）

常勇（陝西）

巴達仍貴（甘肅）

王鑫炎（煤礦體協）

聶志學（前衛體協）



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