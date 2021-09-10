全運會・拳擊｜曹星如談落敗原因　未來放眼更高舞台

香港拳擊代表曹星如周五（10日）在全運會拳擊男子57公斤級別16強賽事，力戰3回合後最終以點數落敗，無緣獎牌。

相隔18個月後再征戰，曹星如坦言熱身時有點緊張，惟慢慢進入狀態後已能專心比賽，雖然無緣獎牌，最終目標仍是年末的拳擊世錦賽以及明年亞運會。



「不好意思，我又令大家失望了。」曹星如在影片中第一句話便向支持者道歉。

職業生涯達22連勝的曹星如，在2018年宣布由職業轉戰業餘拳擊後，去年在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽未能直接取得奧運資格，他一直留港訓練備戰全運及11月的世錦賽。相隔18個月後，他今日出戰採淘汰制的全運會16強賽事，最終力戰3回合後以點數不敵煤礦體協代表王鑫炎，無緣晉級。

全運會・拳擊｜曹星如相隔18個月出擊 全運16強出局無緣獎牌

曹星如在首回合末段反擊。（直播截圖）

針對游走類型拳手部署 賽後改善防守

相隔近一年半再踏擂台，曹星如坦言在熱身時感到緊張，「相隔年多沒有比賽，但與教熱練身時慢慢進入狀態，到上場時已沒有了緊張感，專注比賽。」他指今場賽事對手風格與預期一樣，「都是出入快、移動快，出拳密度好高，輕快為主去取分。」

他直言不太擅長游走類型的拳手，「都有同教練針對去破解，因為對手游走時，自己會太心急去追對方，消耗體力。」他指雖在今仗未算把戰術完美執行，仍能按計劃不會太心急去進逼對方，「做到在每回合末段嘗試出組合拳進攻，取得該回合的印象分。但始終自己在業餘打法未好擅長，好多時被對手出入和突擊取分。」曹星如指汲取經驗後會改善防守，希望未來能減少失分。

教練伍浩文指曹星如今仗做到賽前部署，控制住每一回合的節奏。（截圖）

視全運會為熱身 備戰年末世錦賽

教練伍浩文（Dennis）則認為曹星如今仗表現不俗，「相信大家都好想他贏得比賽，但這名對手，很難找到他的資料，不過仍就普遍內地拳手風格作部署， 控制住每一回合的節奏，慢慢狙擊對手，他（曹星如）在第一回合還在量度距離未太快入局，一半時間被對手取得較多分數，但到第一回合末段時，於近距離發揮到他的優點，很多還擊，我覺得打得好好的。」

曹星如感謝大家的支持，雖未能取勝而回，與教練Dennis為比賽作檢討後會為世錦賽備戰。（影片截圖）

Dennis指，會視今次比賽為曹星如出戰世錦賽和亞運會的熱身，在全國大型比賽中汲取經驗和重拾比賽感覺。他續說：「他今次的表現，10分滿分都有7、8分，他做到我們訓練想他改善的事，他都很享受比賽。」

全運會．拳擊︱曹星如明出戰非種子拳手 冀展特訓成果但遇一難題

曹星如返港後需隔離14天，他指期間會保持體能訓練。（教練伍浩文提供）

今年末的拳擊世錦賽日期雖未落實，完成業餘生涯第3戰的曹星如稱會繼續努力：「自我檢討，希望回去後再有進步。隔離14日期間會保持訓練，不想浪費時間。」

曹星如16強：

+ 9

延伸閱讀：

物之話・曹星如｜他的青春任天堂 陪伴是最浪漫的告白

東京奧運・拳擊｜剖析曹星如落敗原因 這是職業和業餘賽的分野

東京奧運・拳擊｜曹星如落敗對港人感抱歉 「但我不會放棄」

拳擊｜曹星如奧運資格未有結果 終公開新動向望回饋拳擊