全運會｜侯志慧超世界紀錄贏舉重金牌　比奧運決賽競爭更激烈

「比奧運會還難！」

應屆東京奧運女子舉重49公斤級冠軍侯志慧，昨日（16日）出戰全運會，造出超世界紀錄的成績，才能以1公斤優勢擊敗蔣惠花奪金，贏得比奧運更加驚險，難怪她賽後感嘆，全運的競爭非常激烈，比奧運等國際大賽還要難。



在抓舉當中，來自湖南的侯志慧3次試舉均成功，以平抓舉世界紀錄的96公斤位列抓舉第1，但她的領先優勢很細，廣西的蔣惠花及另一位湖南代表王佳麗以95公斤緊隨其後。相比之下，在東京奧運，侯志慧完成抓舉後，以94公斤大幅領先次席的印度選手7公斤。

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侯志慧繼奧運後，再贏得全運金牌。（新華社）

隨後的挺舉比賽，侯志慧前兩舉111公斤、116公斤均順利完成，到第3次試舉118公斤成功。她放下槓鈴後振臂慶祝，她今次造出214公斤的總成績，超越自己所保持的213公斤世界紀錄，以1公斤的優勢贏得全運金牌。蔣惠花在挺舉都舉得起118公斤，惜總成績得213公斤獲亞軍。

侯志慧的湖南隊友、2002年出生的王佳麗以205公斤得銅牌。她在抓舉造出95公斤，創全國青年紀錄，到挺舉就造出110公斤。在這場比賽中，前7名的選手總成績都達200公斤。

侯志慧驚險地贏得全運冠軍，比奧運贏得更緊湊。（侯志慧微博）

相比之下，東京奧運女子49公斤級決賽中，只有頭兩名可以達200公斤。侯志慧在奧運以總成績210公斤摘金，拋離銀牌的成績8公斤，但這個成績放在全運會就不足夠贏冠軍。她今次在全運造出比奧運多4公斤的214公斤，並僅以1公斤優勢勝出。

侯志慧賽後說：「國內選手之間的競爭非常激烈，比賽難度甚至超過很多國際大賽，東京奧運會後我就進入隔離，感謝教練在比賽前幫助我調整，這次的確是比較大的突破。」

侯志慧感嘆全運比奧運更難奪金。（侯志慧微博）

她還在微博上感嘆全運會的難度，她寫：「太難了！超世界紀錄才能拿全運會冠軍！比奧運會還難！這就是中國舉重強大的秘密？」

另外，同日稍後的女子55公斤級決賽，來自四川的蘇婷婷以225公斤的總成績贏得冠軍，廣西的玉玲瓏、廣東的陳殊穎分別得亞、季軍。

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