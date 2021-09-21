全運花劍摘銅｜張小倫再奪牌未言退　全因對劍擊的熱愛與堅持

張家朗因傷退賽，餘下張小倫﹑蔡俊彥及楊子加出戰陝西全運，三子不負眾望，為港隊帶來一面團體賽銅牌，亦為劍擊隊在今屆開齋，連續兩屆有牌落袋。

接連出戰兩個大型運動會，「大師兄」張小倫終踏上頒獎台，帶着獎牌回港。因為對劍擊的熱愛，才可堅持到現在這一刻。



由「大師兄」張小倫﹑蔡俊彥及楊子加組成的香港男花隊，在團體賽先挫上海殺入4強，其後不敵福建，跌入銅牌戰再挫江蘇隊，連續兩屆贏得男花團體的全運銅牌。

港男花劍隊銅牌戰挫江蘇 女花力戰飲恨梗頸四完賽

張小倫﹑蔡俊彥與楊子加勇奪全運花劍團體銅牌。（張小倫Instagram圖片）

戰畢東京奧運，年屆36歲的張小倫未言退，留隊至2022年亞運，並表示只要港隊需要他，願意助一眾師弟繼續成長，豈料這番說話立即兌現。

張小倫最少留隊至2022亞運 助師弟令港隊繼續強大

窮追半生踏上五環劍道 張小倫：劍擊從未放棄我

張小倫最少留隊至2022年亞運，他深信師弟會令港隊繼續強大。（楊宇翹攝）

原本張小倫今屆僅戰團體賽，他與楊子加可以輪換上陣，加上「鐵腳」張家朗及蔡俊彥，以這個陣容衝擊全運獎牌。不過，計劃跟不上改變，張家朗因膝傷退賽先行回港，打亂花劍隊的部署，張小倫需要臨時出戰個人賽，兩日打兩項，對36歲的他體能有一定負荷，加上沒有後備下出戰團體賽，小倫連休息的機會也沒有，幸好最終亦如願奪牌。

「大師兄」張小倫在32強遇上蔡俊彥，最終不敵師弟止步。（中國擊劍協會）

36歲﹑4戰全運，張小倫是愛還是責任？大師兄表明是愛！張小倫賽後在社交網站發文，重要的事情說3次，小倫3次提及爭氣，可見這面獎牌的重要性。大師兄透露今次比賽經常被問及「你仲打緊嘅？」，小倫表示除了因為熱愛劍擊外，堅持下去只有一個原因，「繼續打不是因為我見到希望才去堅持，是因為堅持才會有希望。」

大師兄這份堅持，一下子已是16年，由當年一度被踢出精英項目的絕望，一步一步捱過來，至今香港已誕生一名奧運金牌得主。張小倫的多年堅持，同時令香港的劍擊有希望。

香港隊裏 他不是張家朗 卻是我們要記住的名字

張小倫的激動與感動 「見證他從未發育到摘金」

港隊在上屆全運男花團體賽奪銅。（資料圖片）

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