運動攀登世錦賽｜抱石女選手遭特寫臀部　四月兩遭鏡頭「性騷擾」

運動攀登世錦賽正在俄羅斯莫斯科舉行，賽事未完鬧出性騷擾風波。

奧地利女運動員花芭出戰抱石賽，解拆難題之際，鏡頭對準其臀部大特寫，國際運動攀登聯盟（ IFSC）發聲明道歉。運動員被鏡頭「欺凌」問題，受外界關注。



世界賽前天舉行女子抱石準決賽，選手攀登前雙手沾上鎂粉，有助吸手汗。花芭（Johanna Farber）亦不例外，抓完鎂粉後把多餘的粉末拍在臀部，形成兩個掌印，引起攝影師興趣。鏡頭近鏡拍攝花芭的臀部掌印並直播，惹來非議。

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花芭把手上的鎂粉拍在臀部，後來被直播鏡頭特寫，引發風波。此圖並非該特寫鏡。（影片截圖）

IFSC得知事件，前天發聲明向花芭、奧地利運動攀登隊及全體選手道歉，並指「聯會譴責把身體物化的行為，將盡一切方法阻止，保護運動員」。發表聲明前，聯會會長史高拉利斯（Marco Scolaris）已知悉事件，坦言：「要做錯幾多次，我們才知道如何做對？」

花芭在抱石準決賽施展渾身解數，卻被直播鏡頭奪去了焦點。（Instagram@_yohoney_）

會長發言於心有愧，皆因「直播性騷擾」已非首遭，短短4個月已發生第二次，且受害者又是花芭。這位 23歲「蜘蛛女」，6月在奧地利因斯布魯克出戰世界盃分站時遭受同樣對待。負責直播的奧地利國家公共廣播公司（ORF）發道歉聲明，承認「以錯誤方式展示運動攀登」。

聯會發出聲明，向花芭及整個運動界道歉。（國際運動攀登聯會）

花芭當時在社交媒體亦留言表示困擾，「講真，有冇攪錯？國家電視同YouTube直播，慢動作播呢啲，好唔尊重、好困擾。」花芭慨嘆身為運動員，希望向世界展示最佳表現，卻被成千上萬人看見這一幕，着實尷尬，「必須停止把女運動員扣上性意識，欣賞她們的表現」。

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花芭在四個月內兩度遇上鏡頭性騷騷。（Instagram@_yohoney_）

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運動攀登展示力量與靈巧，運動員位位肌肉線條分明，令人歎為觀止。運動員集中飛簷走壁，難以防犯鏡頭。同樣情况在其他較「少布」的運動項目，不時出現，例如沙排和體操。選手賽後發現一些相片，拍攝角色對準臀部，甚至趁比賽時她們一些動作，對準私密部位拍攝。例如日本體操前代表田中理惠退役後坦言，「高低槓上張開腿的時候，總聽到快門聲音」，甚至發現自己的比賽「開腳」照，變成八卦雜誌最後幾頁，須剪開才能看到的「秘密」照片。日本雜誌通常把祼照放在該處。

田中理惠指比賽時某些動作「特別多人影」，往後變成雜誌的「秘密照」。（Getty Images）

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