英超．人物誌︱菲爾鍾斯長期被集體欺凌　無盡黑暗之路終極反擊

菲爾鍾斯（Phil Jones）這個球員有點「得意」，由面形到身形都是四四方方的，總覺得他有點像卡通電影《超人特攻隊》（The Incredibles）中的爸爸超能先生。



可惜現實之中，他不止沒有超能力，還成為包括曼聯球迷在內的長期欺凌目標。加盟曼聯10個年頭，如今竟連昔日拍檔里奧費迪南也大罵他是「活在舒適圈的水蛭」，浪費時間留隊白逗人工。



一直以來，面對種種謾罵，他都選擇默默忍受。網上留言愈罵愈凶，他索性不再使用社交媒體。當他發現愈不作聲，不知就裏的別人罵得愈起勁，一個男子在街上當着他兩個年幼女兒面前，贈他一句：「喂菲爾，你真垃圾，你真係好垃圾！」終於去到他容忍極限。他受夠了，站起來說出自己的故事，一段當你聽完之後，無從反駁的人生黑暗之旅。



初出道的菲爾鍾斯，那時候，他尚未變方形。（Getty Images）

菲爾鍾斯2011年從母會布力般流浪加盟曼聯時，只得19歲，當年付出1650萬英鎊轉會費，足見兩軍對他的評價。

兩年後，領隊費格遜對他的期望，有增無減，「鍾斯有力成為曼聯史上最佳球員，無論他踢什麼位置，我認為他是我們擁有其中一位最優秀成員，他只有21歲，將會是現象級球員，他可以踢球場上任何位置。」

曼聯傳奇領隊費格遜曾認定，菲爾鍾斯會成為曼聯史上最佳一員。（Getty Images）

費Sir讚揚，「他擁有巨大影響力、天賦本能和球賽閱讀能力，有一顆強大鬥心。」曼聯標誌人物卜比查爾頓甚至將他比作鄧肯愛華士（Duncan Edwards），這位在慕尼黑空難喪生的隊友，一直是查爾頓心目中曼聯史上最佳一員。

愛華士以身體質素和力量見稱，踢法強悍硬朗，身形也是正正方方的，與鍾斯類似。一出道便被賦予如此高期望，真的是好事嗎？2013年夏天，費格遜突然宣布退休，也許希望愈大，失望愈大，鍾斯的球員生涯亦急轉直下……

卜比查爾頓說菲爾鍾斯令他想起鄧肯愛華士，這位在慕尼黑空難逝世的中場球員，身形又是正正方方的。（曼聯官網）

10年過去，他不止達不到名宿預期的高度，甚至淪為隊中可有可無一員。不知由什麼時候開始，部分曼聯球迷對他與太太作出種種批評與攻擊，就連遠在香港的球迷，也喜歡叫他做「一代鍾斯」，諷刺他的差勁表現。

別誤會，身為曼聯死敵利物浦球迷，筆者無意為他平反，在此之前，不甚了解他的故事，盡見他在球場上表現差強人意，長年對曼迷針對他的負評冷眼旁觀食花生，其實好不快意。然而站在公平角度，不也應該聽聽他的版本嗎？

費格遜在2013年夏天退休，那一年他與鍾斯為曼聯贏得聯賽冠軍。（Getty Images）

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早已弄壞了的膝頭

球迷習慣按球員場上表現評價一切，不太理會背後的故事。膝頭是足球員的生命，鍾斯早在布力般青年軍時右膝已開始有問題，到加盟曼聯第二季情況日趨嚴重，他隨英格蘭大軍參與2012歐國盃後做手術，醫生為他移除半月板。自此之後，前後直線移動無問題，向左右兩邊跑動往往帶來痛楚。

最初情況尚在控制範圍，直到2016年，摩連奴上任的第一季，「練習後膝頭總是腫起來，每次觸球都很痛。」他接受《泰吾士報》訪問時坦言，「多年來，比賽前我都在想，『我真的不應該落場』……但我真的很喜歡踢足球，我會為曼聯付出一切，如果我只得60％ 仍能夠應付，為何不踢？」

鍾斯一直負傷上陣，為曼聯拼盡所有，卻成為集體欺凌對象。（Getty Images）

「我一定是個容易的目標」

長期在痛楚與傷患中，鍾斯與曼聯共同經歷「後費Sir年代」的低潮。他的表現經常成為曼聯球迷和足球評述員批評對象，更禍及妻女，有人會向他的太太Kaya惡毒留言，說希望她死去或悲慘事情發生在他們的孩子身上。曼聯正選11個球員，連同後備和年輕球員動輒30人以上，為何只有一直他被攻擊？

「我一定是個容易的目標」，他說，「每個球員都有屬於他的標籤，不幸地，我那個是『讓我們一起取笑他吧。』」鍾斯慶幸自己和太太相對堅強，2017年某天起他不再上社交媒體，在手機中刪除所有社交平台應用程式。球評家的嬉笑怒罵冷嘲熱諷，他一概不理，在街上被不知是不是球迷的人截停「問候」，也是如此。

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鍾斯與太太Kaya持續被欺凌者侮辱，他們索性關掉社交媒體。（Getty Images）

鍾斯與太太Kaya：

人生最低潮 抱妻齊痛哭

無論外界如何批評，鍾斯一直沒有放棄足球。疫情封城讓他有機會休息和重新鍛煉體能，每天在孩子們起床前努力健身，他形容2020年5月球隊大軍復操時，「是我成為職業球員以來狀態最好的一次」。第二天，球隊如常作衝刺跑練習，做完一次之後他已不能跑，絕望的他跟隊醫攤牌，「夠了就是夠了。我已吃過太多消炎藥，注射過太多止痛劑，試過太多次幾乎出事，我想徹底解決問題。」

他飛到巴塞隆拿接受骨科權威古吉（Ramon Cugat）醫生治理，最初的注射治療無效後，最終到8月還是要開刀。在西班牙逗留1星期，之後2個月在家被包裹在一部機器內，行路要用柺杖。疫情下的飛行限制，令他未能如期到西班牙覆診，過程拖延數個月之久，不巧家中兩個女兒一個是手抱嬰兒，一個剛緩緩學步，一家人剛搬新屋，看着太太要做盡家中大小事務，而他連帶女兒到公園也不行，鍾斯感慨，「那是我人生最低點……我的腦袋一片混亂，然後痛哭。我跟Kaya說，『我不知道如何是好』，我記得我們都哭了。」

里奧費迪南曾經鍾斯做隊友，早前卻狠批對方「賴死唔走」，後來又說不知道對方受了傷。（Getty Images）

「其實足球員也是人」

由於受傷關係未能做好丈夫與爸爸的角色，鍾斯十分內疚，正是在他最低潮，他在街上遇上當面侮辱他的惡漢。「大家都在想：『噢他們是足球員，理應能夠應付這些。他們有那麼多錢，生活奢華。』」鍾斯無奈，「撇開一切，其實我們也是人。」

他知道，人人也生活困難，你有壓力，我有壓力，並無要求特別對待。默默忍受多年，他只希望大家能有多一點點同理心，不是為他本人，而是一班未必心理夠強大的年輕球員。可惜世上往往雪中送炭少，落井下石多，曾跟他並肩作戰的里奧費迪南在Podcast節目形容他在曼聯「浪費時間」、「搶走年輕球員的位置」、甚至將他比作「活在舒適圈的水蛭」，鍾斯不想爭論，僅稱「那是差勁的評論」。

里奧自稱「不知道鍾斯受了傷」，鍾斯沒有怨恨，淡淡然道：「我是個低調的人，或許人們因此不了解我。跟他說的正好相反，我已用盡一切努力，由服藥、飲食到家中設備，確保每次操練後回家已立即坐在康復儀器上，沒有人能夠講，『你做到不足夠。』」

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鍾斯每天努力訓練，完成首課全課操練時，獲得全場隊友的掌聲。（Getty Images）

經歷超過1年的療傷期，7月回到大軍作季前操練，卻又感染新冠肺炎，延至8月初才完成首次全課操練。幸運之神一直未有眷顧他，每天的努力隊友都看在眼裏，那一課之後全部隊友為他鼓掌。

至近日他踢畢兩場90分鐘的預備組賽事，曾壞掉多時的膝頭，至今感覺良好，「感覺猶如再次展開職業生涯，我感到年輕，不是29而是25或26歲。我已錯過太多足球比賽，我覺得自己尚有很多貨賣。」

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費格遜在自己的紀錄片首映禮上，爆粗大讚鍾斯，令他十分感動。（Getty Images）

他仍然記得……

就算前曼聯隊友里奧費迪南也奚落他，有一個人始終對他信任——今年5月費格遜的紀錄片首映禮上，鍾斯和其他隊友跟費Sir握手後，老人家突然對他爆出一句，「喂（2013年）對皇馬那一仗你踢得真是他X的好，緊緊盯X實C朗拿度。」

鍾斯經歷生涯低谷，身為師父的費Sir怎會不知？那句話為他重新注入信心，鍾斯直言，「我根本無睇到他的電影，全場坐在那兒想着他的評語。在想着，『他還記得……德高望重的他竟然還記得。』」

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2013年歐聯16強首回合，菲爾鍾斯牢牢看管C朗拿度，費Sir依然記得他那場的好表現，令他重拾自信。（Getty Images）

他跟曼聯的合約到2023年屆滿，鍾斯尚有兩年時間證明自己，重新贏得球迷尊敬，「我會一直為曼聯戰鬥，直到有人跟我說：『去其他地方吧』。」

菲爾鍾斯不是超能先生，他沒有超能力，然而上天再次給他一個健康的膝頭，29歲的足球二次人生，身邊有曾被他狠狠看管着的36歲最佳模範C朗拿度在旁，仍可以有無限可能（對利物浦的比賽除外，謝謝）。

鍾斯的足球生涯苦多樂少，願他能在未來遠離傷患。（Getty Images）

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