巴西柔術｜13歲小子抱摔裸絞破校園欺凌　家長保護子女的數個建議

近日，網上流傳一段小男生以巴西柔術對抗校園欺凌的影片。片中男生活用巴柔技術「雙腿抱摔」、「側面壓制」、「騎乘壓制」、「裸絞」，成功以最少傷害下制服欺凌者。作為家長，又可以怎樣保護子女免受欺凌呢？



▍13歲小子苦練巴西柔術4年 挺身反抗校園欺凌

其實影片拍攝於2年前，上載於Vimeo平台上。根據Jiu-Jitsu Times引述，片中體型較小的男孩當時只有13歲，他被一群高年級生欺凌長達數個月。同時，他亦是一名巴西柔術習者，已經學習4年。片中正正記錄了小男孩如何以巴西柔術對抗欺凌者。

影片開首，小男孩已經跟體型較高的男學生進入對峙。據Jiu-Jitsu Times補充，影片拍攝於一次欺凌行為後，欺凌者在校園球場中從後惡意推擊小男生，男孩因而推開對方反抗。欺凌者在互推間揮出第一拳，拳頭正中男孩面門。於是，男孩決定以學習了4年的巴西柔術展開反抗。

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男孩先刺拳佯攻，緊接下潛施展雙腿抱摔，成功扣住對方雙腳，一舉把對抗帶到地面上，充份發揮巴西柔術的優勢。接著，男孩雙手繼續保持操控，雙腳踏橫，轉為「側面壓制」（Side Control）位置。欺凌者本能地以手勾住男孩頭部，然而他卻不知道這樣動作無助於擺脫操控，反被男孩以手肘壓住頭部，進而跨腳進入「騎乘壓制」（Full Mount）。

在下位（Bottom Position）的欺凌者試圖以手推開男孩。擁有巴西柔術經驗的讀者都知道，這出於本能的推手反應很容易被對方發動「十字固」。不過，男孩選擇繼續以「High Mount」保持控制。

其後，欺凌者掙扎站起，男孩順勢繞到對方背後，以「裸絞」（RNC）再次把對方拖到地上，接下來雙腳勾住對方軀幹，完成裸絞。欺凌者只能以髒話還擊，身體卻已無法動彈反抗。最終，老師趕到為這場鬥爭畫上句號。

長久以來，學習武術搏擊的本意都在於防身自衛，並不主張大家主動採取武術傷害對方。加上街頭環境變幻莫測，貿然行為可能引來更大的危險。本片男孩便示範如何以最少傷害制服對方，對校園欺凌作出反抗。

本文重點不在於鼓勵大家「以暴易暴」，反而希望藉此帶出給家長的數個建議，讓你或你的子女能免受校園欺凌傷害。

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▍BJJ World 給家長保護子女的5個建議

以下是巴西柔術網站「BJJ World」提出的5項建議。

1. 與您的孩子保持聯繫

如果您的孩子感到孤獨和無能為力，他就是欺凌者的完美目標對象。因此，讓您的孩子與忠實的朋友和支持他的成年人保持聯繫非常重要。孩子需要一個可以傾訴的對象，讓他們訴說出自己生活中發生的事情，而不用介意別人的反應。他們需要知道你會在他們生活的各個方面幫助他們，而不會感到羞恥。

2. 你應該培育意識

如果您的孩子覺得您永遠不會為他做任何事情，他甚至不會費心告訴您他的問題。教導你的孩子，當遇到任何問題時，他應該提高意識。一旦他們決定告訴你關於欺凌的事時，確保他們不會覺得自己像個懦夫。教導他們這是一個大膽而有力的舉動。

3. 向您的孩子解釋「告密」的真正含義

很多時候，孩子們拒絕說些什麼，所以他們不覺得自己是在告密。向您的孩子解釋，這正是欺凌者希望他們感覺到的。這是欺凌者感到可以繼續安全地進行欺凌。一旦欺凌者意識到他在欺凌你的孩子時不會安全，他就會失去力量並繼續下去。

4. 一旦發現您的孩子是欺凌的受害者，請迅速採取行動

你行動得越快，欺凌者就會越快停止欺凌行為。欺凌者對受害者的時間越長，他們就越強大。一旦他們知道沒有人會照顧他們的受害者，欺凌者就會變得最強大。這是一個明顯的信號，讓他們繼續做他們正在做的事情，而不用擔心任何後果。

5. 教導你的孩子在面對惡霸時如何行動

教你的孩子在面對欺凌者時使用直接而不帶感情色彩的語言。教他們讓欺凌者知道他們無意成為欺凌的受害者。告訴他們在與欺凌者交談時要遵循幾個簡單的步驟。

與欺凌者保持眼神接觸，不要背對著他們，因為這是恐懼和不安的表現正是欺凌者在尋找的



保持聲音平靜



與欺負者保持適當的距離，並主動堅持著



在與欺凌者交談時使用他的名字，因為使用某人的名字是讓他聽你說話的最有力的方法



最後，BJJ World 表示對抗欺凌需要一定的信心，而學習巴西柔術及其他武術則可訓練他們的自信。

文章參考：

BJJ World

武圖App2

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