衛奕信徑行山｜紫羅蘭山孖崗山連走　挑戰天梯盡覽赤柱半島靚景

高空擾動持續影響華南沿岸，本港近日時晴時雨，極度不穩，小組開香港山線，陽明山莊上紫羅蘭山，灣仔港鐵站集合。
（出發日期：2021年9月1日）
早上天陰，與友在灣仔早餐，9時15分在灣仔站A3出口集合，齊人後步往廈門街搭6號巴士到黃泥涌水塘站下車。
踏石級路向上走往黃泥涌水塘，整理一下行裝後，向上步至陽明山莊衛奕信徑第1段終點。拍過合照，四人一組逆行衛徑第1段。起步時有雨，下了一會又停了，沿着長長石級踏上433米高的紫羅蘭山。
登頂後，沿山徑下行，沿途欣賞大潭水塘美景，下行至紫崗橋小休一會。等齊隊友後，再繼續拾級而上，踏上又直又斜的石級路，至363米高的孖崗山副峰，就在副峰大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，連上紫羅蘭山及孖崗山👇👇👇
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休後，繼續上上落落，經過386米高的孖崗頂。到頂後又下雨，在林中找得標高柱「kill標」後沿石級路下山。下行途中雨停了，遙望遠方赤柱及舂坎角一帶山路景色很美。下午1時多抵達終點，路程短短5公里多，花了4小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，由孖崗山落到赤柱👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】