港島行山｜鰂魚涌樹林研習徑短程近市區　觀賞植物兼睇戰時爐灶

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-07-10 08:45

鰂魚涌樹林研習徑的起點位於鰂魚涌柏架山道中段，雖然由鰂魚涌巿政大樓步行至起點要大約20分鐘，但鰂魚涌樹林研習徑可算是香港仔樹木研習徑以外，第二條最接近巿區的樹木徑。由柏架山道往上走，越過「林邊磚屋」和晨運園地後再前行不遠，即可見到樹木徑入口。 長度：1.1公里 時間：0.5小時

整條樹木徑長度適中，短短一公里長的小道共介紹了凹葉紅豆、大頭茶、鴨腳木、黃牙果、絨楠、豺皮樟和野漆樹等共21個植物品種。遊人行走此徑時不妨多留意上方，該處有不少赤腹松鼠在樹上活動，牠們愛吃樟樹和烏桕的果實和種子，因此沿途都有果實硬殼散落在地上。

然而教人印象深刻的，並不是其中獨特的樹種，而是沿途所見別具特色的歷史遺物，如「林邊磚屋」（又稱「紅屋」）和戰時爐灶等。

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導賞點：戰時爐灶

這條樹木徑最受歡迎的是在中段的戰時爐灶，在空地上整齊地排的四組爐灶，就像把酒樓廚房搬到山上一樣。1938年10月日軍佔領廣州後，香港必須為抗戰作好準備，其中一項工作是糧食的統制。這一系列爐灶便是當時為備戰而建設的，唯戰事爆發僅18天香港便告失守，於是這些野外爐灶便被荒置在山上。

設施：傳意牌、野餐地點、燒烤場、涼亭、洗手間。

鰂魚涌樹木研習徑路線圖及高度圖。（郊野樂行網站截圖）

交通資料 起點：乘搭港鐵至鰂魚涌站A出口，或乘搭途經英皇道的巴士、電車或專線小巴，在鰂魚涌巿政大廈下車，後沿柏架山道上走約10分鐘即可見樹徑入口。 終點：沿基利路下行到英皇道，續往右行可到達港鐵太古站。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鰂魚涌樹木研習徑】

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