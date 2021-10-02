西貢行山路線｜鹿湖郊遊徑遠眺蚺蛇尖大蚊山　途經雙鹿石澗必打卡

西貢東郊野公園東面的麥理浩徑第二段，以海灣和幼白細沙最為人所熟悉，而萬宜水庫以北的群山峻嶺，則較少人問津。要遊賞這一帶的荒野山巒，最佳方法便是順遊鹿湖郊遊徑。

長度：5公里 時間：3小時



鹿湖郊遊徑起點位處西貢西灣路末段的涼亭，這徑除了有標距柱和郊遊徑圖案的指示牌外，更有一個以鹿頭為標誌的指示牌，使整段行程更明確清晰。初段拾級而上，不消一會便沿山腰平緩而行。在群山的環抱中，經過數條溪流石澗，潺潺流水為行程帶來清涼透心的感覺。

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離開高原盤地，旁着山谷河流而下；左旁為大枕蓋山，山腰植皮茂密而層次多變，和右邊稀疏的灌木叢成強烈對比。到達燒烤場後不久，便很快回到北潭路的終點。

鹿湖郊遊徑相關行山路線：

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西貢行山路線｜上大枕蓋欣賞漫山吊鐘花 接鹿湖郊遊徑出鯽魚湖

導賞點：

1. 遠眺大蚊山、蚺蛇尖、東灣山及大浪灣

在鹿湖郊遊徑初段拾級而上，可飽覽萬宜水庫全貌，再前行便可遠眺大蚊山、蚺蛇尖、東灣山及一望無際的大浪灣。

眺望蚺蛇尖（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

2. 雙鹿石澗

香港頗受歡迎和極為著名的石澗之一，雙鹿石澗的源頭在鹿湖高原，山間的泉水自牌額山、大枕蓋與田尾山逕自流入，使得這裏的水源甚豐。一般遊人暢遊雙鹿石澗，會自西灣澗底逆溯而上，經有名的四疊潭、千絲瀑、石棧道等，最後一般都以鹿湖郊遊徑為離澗的徑途。

4. 遠眺大洲、尖洲，以及北面的大灘海、赤徑等地

到了往赤徑的交匯點，前路是一段頗廢力的漫長石級，但登上頂之際，卻能傲視東面的大洲、尖洲，以及北面的大灘海、赤徑等地，視野極為廣闊。

設施：資訊牌、標距柱、野餐地點、燒烤場、洗手間、涼亭。



交通資料

起點：於西貢市中心乘搭NR29號村巴到西灣亭下車。

終點：於麥理浩夫人渡假村站乘搭九巴96R號*（至港鐵鑽石山站）、94號、專線小巴7號或9號（至西貢市中心）離開。*只於星期六、日及公眾假期行駛



鹿湖郊遊徑地圖（郊野樂行網站截圖）

行山途中唔識路，要搵路時靠什麼？👇👇👇

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鹿湖郊遊徑】

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