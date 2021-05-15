港島行山路線｜落巴士即上攀鶴咀山　午後閒遊燈塔古蹟兼探洞

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-05-15 08:26

是日立夏，意味夏天正式來臨，溫度明顯會升高，炎暑將至，今周小組活動會到鶴咀山，順遊海岸保護區，筲箕灣巴士總站集合。 （行山日期：2021年5月5日）

早上天色良好，與友在筲箕灣金記吃過早餐，搭9時15分開出的9號巴士入鶴咀道，在鶴咀站下車。

下車後四人一組就在電箱後入林，沿絲帶路登山，以前走林路較密，現多人行走，山路明顯得多，依絲帶路上攀，爬過石坡，好快就到達標高柱。

按圖看清路線及沿途風景，由鶴咀道入林登鶴咀山，途經電台車道下山到燈塔大休▼

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鶴咀山高約325米，標柱在石林上，要攀上大石拍照。拍過照返回林徑下行，途經電台車道下山至岔口接回鶴咀道，走左邊到燈塔大休。

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休後，續下海岸保護區順探雷音洞、蟹洞及鯨魚標本後，折返鶴咀村小休片刻，看看村內碉樓，最後沿車路折返迴旋處搭車離開，今日輕鬆走約10公里，5個多小時完成。

按圖看清路線及沿途風景，下海岸保護區再折返鶴咀村，沿車路折返迴旋處搭車離開▼

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（部份相片取自隊友）

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