荃灣行山｜麗城花園上石龍拱俯瞰汀九橋　經元荃古道下山出柴灣角

周三轉吹西南風，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，小組活動由漢民新村上石龍拱，荃灣麗城花園集合。

（行山日期：2021年6月30日）



早上天色良好，搭車到城隧轉車時，天色漆黑一片，心想快要下雨，不理了，到麗城花園集合再算。8時多到達麗城花園與友早餐，在麗城薈對出休憩地集合，9時30分準時起步，四人小組步往弘法精舍旁石級路，經漢民新村，接天橋橫過屯門公路上引水道，到達引水道有一公廁，十分方便。

沿引水道前行一段，接墳路登山上石龍拱，上山的路尚算清晰不難找，沿途景觀不錯，可遠眺汀九橋一帶，11時多到石龍拱，拍照後走元荃古道到前邊涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由麗城花園上石龍拱👇👇👇

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休後，轉上蓮花山廢校，打算在廢校後邊覓路往上花山，但走了往石龍拱頂的路，加上天色陰沉，怕快要下雨，沿路上石龍拱頂也好。到達山頂有標高柱及發射站，拍照後下山接元荃古道經引水道下柴灣角。下午2時到達目的地，又灑了一陣雨，今日天氣頗熱，氣壓很低，全程約9公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，由石龍拱頂落柴灣角👇👇👇

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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（部份相片取自隊友）

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