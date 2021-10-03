上水行山路線｜港鐵站出發行華山軍路　景觀遼闊又易行

8月天驕陽似火，陽光猛照，小組活動都是找短線，今日安排到虎地坳上華山軍車路，上水站集合。

（出發日期：2021年8月18日）



早上搭東鐵到上水站，與友在彩園邨食早餐後，9時30分回到上水站集合。四人一組準時起步，沿新運路、新豐路、上水圍到還在裝修的廖萬石堂，參觀後經馬會道轉入文錦渡路，由紅橋新村登山。

先上115米高的杉山，再沿連綿軍車路過139米高的華山。華山頂有一塊求雨碑，為清代道光年間廖氏族人所立，到頂一看，嚇見求雨碑被塗鴉，真係好可惜！

【被塗鴉前的求雨碑（按圖放大）】

別過華山前行少許見有石塊寫上「綠悠山」，往前走又見石上寫有「北望神州」，但好不幸也遭到塗鴉。沿路前行到了135米高馬頭嶺，再走不遠見到義勇軍軍徽，我們就在軍徽旁風雨亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由上水經廖萬石堂至馬頭嶺👇👇👇

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休後續前行，經松山下山出口是下山雞乙（音屈），沿村車路步至坪輋路，可到壁畫村或雲泉仙觀走走，但天氣太熱隊友都不想去，情願快點搭車回粉嶺午膳。今日路程較短，又好幸運全程沒有下雨，去到搭車期間才下雨，晚上看到新聞報道新界北有水浸報告。

▼按圖看清路線及沿途風景，經下山雞乙落山👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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