渣馬2021｜跑手須知七大變化　疫情下復辦出現香港跑界歷史一刻

香港跑界年度大事，香港馬拉松暫停一年，在本周日（24日）復辦。一年一度跑青馬跑西隧，能夠重踏馬路，生活逐漸回復正常。

不過，疫下世界不再一樣，熟悉的港馬，起了變化。不論你今次有得跑，或是等待明年初再次大抽獎，有些事情與細節，及早留個記憶，日後容易適應。



2019年女子組冠軍馬素朗拿姬，東奧代表白羅斯出戰馬拉松得第5。今屆賽事沒有特邀跑手，將是香港跑手大決戰。（資料圖片/張浩維攝）

1.「本地薑」總冠軍誕生

港馬獎金豐厚，歷年來吸引世界級好手落場爭冠。疫情限制各地出入境，賽會早前邀請低風險地區的跑手前來參賽無果，使今屆上演本地薑之爭。男、女子總冠軍將各得1.5萬美元獎金。

沒有世界級選手在陣，時間料不及近年，但跑手間實力接近，戰况更見激烈。而且，全馬終於出現來自本土的總冠軍。查1997年踏入「渣馬」年代起，全馬男、女子冠軍均非「本地薑」。若要追溯至香港國際馬拉松年代，仍沒有出現港將奪得男子總冠軍，女子組則在1984年出現，是今天仍在挑戰70歲分齡世界紀錄的歌頓遊子。

香港跑手從未勝出男子組冠軍，今年是時候。（資料圖片/盧翊銘攝）

2. 人聲不再鼎沸

港馬帶起跑步風氣，近屆參賽名額幾乎年年增加，2019年各組別名額合共7.4萬人。病毒橫行，為求安心舉行，今屆名額大減至1.85萬人，預料不再「塞人」。雖然大會昨日表示歡迎市民在賽道旁圍觀打氣，但賽道和大會範圍內一概要遵守社交限聚令。以往跑手浩浩蕩蕩上路，以及沿途人聲鼎沸，熱鬧景象不復再。

市民可以打氣，不過要保持距離，以及戴口罩。（資料圖片/李澤彤攝）

3.離開東區走廊的10K

為了縮減賽事範圍，本年10公里賽離開東區走廊。「東廊打卡」是不少市民跑友參賽的指定動作，今屆將變成「西隧打卡」。不過，西隧上橋出名辛苦，跑手是否有心情打卡？

提醒各位10K跑手，今屆賽事起點在西隧九龍入口，切勿「晨咁早」去錯地方。

東廊人頭湧湧，是每年港馬其中一張代表相片。（資料圖片/李澤彤攝）

4.體驗疫下跑步新常態

打針才可以跑、領選手包要預約、帶定行李提早寄，有跑手因而卻步，有跑手因此手足無措。這是第一次，預料接着數年，甚至N年，都會如此這般舉行賽事。

又，提醒各位跑手，今早起可以登入網站填寫健康申報表格，是領取選手包的必要物品之一。

參賽選手今早起可以申報健康資料，用於領取選手包。（網頁截圖）

5.口罩不離身 衝線後留意限制品

口罩是必需品，跑步亦然。記得起步前要戴上，越過起點拱門才可以脫下。以往跑手衝線之後，相擁、道賀、哭泣、拉筋、打卡、四圍走。今屆要保持社交距離，限制活動範圍。跑手衝線後想無拘無束地休息或調整呼吸，只可留在指定限制區域。一旦離開，要立即戴上口罩。

千金先生大合照，今年可以拍攝嗎？（資料圖片/張浩維攝）

6.不能脫的手帶 應得的「加料禮品」

大會嚴格執行防疫措施，賽前須申報及接受病毒檢測，證實無礙便戴上手帶。手帶用以證明身分，需要一直戴，不能剪斷，直至完賽。以往賽前跑手包與賽後完賽包內，不外乎送上鎮痛貼、能量食品／飲品、紀念品等。今屆「隆重其事」，加上口罩、消毒搓手液，還有「透明樽仔」套裝，讓大家可以隨時接受新冠肺炎快速測試。

不用多謝！報名費貴幾十元，就是因為防疫。

田總行政總監伍于豪早前展示跑手手帶，強調用於確認跑手已通過病毒檢測。（資料圖片／何偉畧攝）

7.深秋港馬只此一次？

港馬在10月24日舉行，從以往冬末春初，移到深秋舉行。往年跑手面對溫暖而潮濕天氣，有時翳焗得苦不堪言，今屆跑在深秋，有另一番體驗。天文台預測賽日天氣，溫度稍為下調，估計當天氣溫介乎攝氏19-24度，相對濕度介乎60％-85％。上周末預測有驟雨，如今已不復見，跑手可望在清涼乾爽的天氣下作戰。

深秋港馬並非常態，如無意外，下屆將回到春天舉行，而且不用等太久。主辦單位早前稱，若周日賽事的舉行方法有效，可以在安全、健康的情况下完成，便希望在來年2月13日情人節前夕，舉辦2022年賽事。無緣今戰的跑手，可能不用等4個月，又有港馬可跑。

天陰陰、雨濛濛，今屆港馬不見，可能4個月後又出現。（資料圖片/盧翊銘攝）

渣打馬拉松｜周日凌晨起封西隧往港島路段 港鐵3時35分開頭班車

即睇港馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）

警方公布渣馬賽事日封路情况（按圖放大）