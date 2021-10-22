羽毛球・丹麥賽｜謝影雪鄧俊文8強止步　下周轉戰法國公開賽爭勝

謝影雪／鄧俊文在丹麥羽毛球公開賽勇闖8強，兩人今日（22日）迎戰東京奧運金牌組合、中國的王懿律／黃東萍，終以直落兩局飲恨，無緣4強。
世界排名第11的「鄧謝配」，昨日在混雙16強迎戰印度組合卡皮拉／雷迪，「左手配」雖一度被追平局數，最終仍順利晉級8強，硬撼賽事頭號種子、東京奧運金牌組合王懿律／黄東萍。
羽毛球・丹麥賽｜謝影雪鄧俊文有驚無險晉級 將惡鬥東奧金牌得主
兩隊過往7度交手，中國組合取5勝2負佔優，當中包括東奧4強一戰，同樣由王懿律／黃東萍勝出，最終更奪得金牌。
「鄧謝配」今仗開局初段以4：3取得領先優勢，其後雙方爭持不下三度平手，戰至7：7後，狀態較佳的中國組合連取5分一舉領先12：7。港將未能收復失地，以14：21先失一局。
次局，港隊在調整後在甫開局便以3：0重拾氣勢，更一度以7：2拉開領先差距，惟中國隊其後把握對手失誤連贏6分力追至8：8平手。「鄧謝」穩住陣腳，在中段再度取得領先優勢，但戰至13：10時，卻被對手一口氣連追8分反超前，港隊在末段反擊乏力，終以17：21再失一局，8強止步。
二人將在下周隨港隊轉戰法國羽毛球公開賽，32強對手是挪威組合Rikke Søby ／Mikkel Mikkelsen。
港羽法國公開賽首圈（32強）對手：
比賽日期：2021年10月26至31日
男單
伍家朗（8號種子） 對 卡利祖（荷蘭）
李卓耀 對 安頓臣（丹麥，3號種子）
混雙
鄧俊文／謝影雪（7號種子） 對 Rikke Søby ／Mikkel Mikkelsen（丹麥）
張德正／吳詠瑢 對 金子祐樹／松友美佐紀（日本）