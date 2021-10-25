羽毛球．丹麥賽︱安賽龍反勝桃田賢斗封王　主場球迷打氣逆轉劣勢

丹麥羽毛球公開賽進入決賽日，焦點放在男單決賽桃田賢斗對戰安賽龍身上。擁有主場之利的安賽龍，由奧運封王到今次賽事，一直維持巔峰狀態。

桃田賢斗自2020年初交通意外中受傷後，運氣亦急轉直下，他在今次賽事盡顯決心，可惜在領先安賽龍一局下，被對方以2：1反勝。



丹麥公開賽決賽，安賽龍再遇桃田賢斗。（BWF官方圖片）

同在1994年出生，兩位27歲球手在2021年擁有截然不同的命運。生涯一直順風順水的桃田賢斗，2020件初一場車禍後，餘下賽季報廢，今年初預備強勢復出，卻染上新冠肺炎。全英賽8強止步，主場出戰東京奧運被寄予厚望下爆大冷分組賽出局。身為世界排名第一球手，桃田賢斗當然希望盡快擺脫「黑過墨斗」惡運，不失一局的情況下勇闖丹麥公開賽決賽，或許是個好開始。

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桃田賢斗不失一局殺入丹麥公開賽決賽，似乎已放下奧運失利包袱。（BWF官方圖片）

相反，安賽龍上年連贏包括全英賽在內4個巡迴賽冠軍，今年延續強勢，繼東京奧運封王後，強勢殺入主場出戰的丹麥公開賽決賽。他在晉級過程中，同樣不失一局，8強擊敗馬來西亞「一哥」李梓嘉，4強輕取香港球手李卓耀。

這場羽毛球「一哥」對「二哥」的巔峰對決，安賽龍乘桃田賢斗慢熱一度領先多分，戰至首局中途，桃田逐漸發力追上，雙方在局尾一度爭持不下戰至20：20平分，關鍵時刻桃田把握機會以22：20先搶首局。

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安賽龍狀態大勇，信心十足。（BWF官方圖片）

桃田乘勇勢在次局一路領先，惟安賽龍獲主場球迷和家人全力打氣，力追之下以21：18取回一局，扳平1：1，賽事進入決勝局。安賽龍打出氣勢之下，愈戰愈勇，以一局21：12終結賽事。

丹麥公開賽女單決賽：

女子單打賽事方面，日本選手山口茜與韓國小將安洗瑩合演一場精彩之戰。19歲的安洗瑩以21：18先取首局，次局山口茜在落敗邊緣緊咬不放，終以25：23扳平，其中一球二人來回達65板之多。可惜安洗瑩受到傷患困擾，決勝局落後5：16時終未能繼續作賽，繼去年1月的泰國大師賽決賽之後，再次在巡迴賽不敵山口茜，屈居亞軍。

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