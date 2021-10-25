一個奧脫福激罕畫面足以總結雙紅會　曼聯球迷真的受不了｜英超

曼聯防線崩潰，半場輸到0：4，換邊後繼續失波，踢到60分鐘還要踢少一個，毫無還擊之力。在奧脫福主場以0：5大敗於宿敵利物浦腳下，這場雙紅會應該可以載入史冊，成為曼聯史上的恥辱。

入場睇波的曼聯球迷也心灰意冷，部分人在半場時已經離開，當保羅普巴被逐後，球場外的馬路已經擠滿離場的球迷。曼聯球迷用自己的腳步去訴說不滿及失望，他們受不了，無法再忍受在球場內繼續參與這場恥辱的比賽，只想盡快離開。這些提早離開的球迷也沒有錯失什麼精彩熱血的畫面，曼聯無法破蛋，終以5球慘敗。



【曼聯球迷在半場已經開始離場】

Some Manchester United fans have already seen enough...



📺 The second half is underway now on Sky Sports Premier League as Liverpool now take a 5-0 lead at Old Trafford... — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 24, 2021

曼聯半場以0：4落後利物浦，從轉播片段見到，已經有零星的球迷離場。當利物浦在下半場贏到5：0，兼曼聯中場保羅普巴在60分鐘被逐後，離場的球迷愈來愈多，漸漸擠滿場外的馬路。

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可以令到那麼多曼聯的球迷失望到60分鐘就離場，可見曼聯今場是踢得多麼差！這些曼聯球迷提早離場，也沒有錯失什麼畫面，曼聯在末段都踢不出怎樣的熱血及激情。在60分鐘後，比賽漸變成悶局，利物浦不想攻，曼聯也攻不起來，彷彿兩隊都只想快點完場。

【當普巴被逐後，更多曼聯球迷離場】

Just incase you missed ManU fans leaving the stadium after 60 mins #MUNLIV

Salah ororo scholes pogba pic.twitter.com/9uD8fLcypl — MC Gbosh (@TheGbosh) October 24, 2021

點圖睇：曼聯V利物浦上半場精華

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點圖睇：普巴紅牌被逐事件 曼聯V利物浦下半場精華