國際游泳聯賽｜何詩蓓強項再奪兩冠　200自大勝近4秒MVP榜居次席

東京奧運為香港奪得兩銀的「飛魚」何詩蓓，繼續大勇。

國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）季後賽在周六凌晨（13日）繼續舉行，何詩蓓在強項100米及200米自由泳決賽掄元，其中200米自更大勝近4秒。



何詩蓓在季後賽首日已先奪400自冠軍，又與隊友攜手奪得女子4X100米自由泳冠軍。來到次日，她在一小時內連戰100自及200自決賽，亦是她在東京奪銀的項目。

國際游泳聯賽｜何詩蓓兩冠展開季後賽 意外出戰蛙泳仍獲第4名

Energy Standard泳隊賽前上載何詩蓓的招牌笑容照。（ig@energystandard）

國際游泳聯賽2021季後賽



參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions



地點：荷蘭燕豪芬

比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日

Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月19及20日、26及27日 凌晨1至3時

收費直播：ISL官網 ＆ Now Sports 639台直播



何詩蓓先在100自排第6線出擊，在首50米首先觸池，最後以0.06秒力壓Energy Standard隊友兼隊長絲祖唐（Sarah Sjostrom），時間為51.46秒。這成績又較她出戰4X100自，游出51.48秒，再快0.02秒。

約1小時後，何詩蓓再度登場，亮相200自決賽，戰情更見一面倒。何詩蓓雖然起跳的「反應時間」最慢一位，無阻她由頭帶到尾，以1分51.17秒輕勝，快亞軍的Team Iron泳手施曼洛娃（Barbora Seemanova）3.46秒。

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荷蘭燕豪芬舉行的季後賽完成首星期賽事，Energy Standard獲522分，12.5分落後「新水神」積素缺陣的Cali Condors。何詩蓓在賽季MVP排行榜暫時並列第2，落後絲祖唐7.5分。

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