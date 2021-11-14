體育熱話｜水谷隼電視節目致電拍檔　節目人員一句話激嬲伊藤美誠

勇奪東京奧運乒乓球混雙金牌的水谷隼與伊藤美誠，成為了日本國民人氣組合。據日本媒體《周刊文春》報道，水谷隼在早前參與日本朝日電視台由中居正廣主持的節目時，被要求致電拍檔伊藤美誠，豈料節目人員因問了不恰當問題，惹來伊藤美誠揚言要封殺電視台。



東京奧運結束後，水谷隼上了由中居正廣主持的特備節目，共17名東京奧運代表獲邀參與，其中主持和藝人嘉賓與水谷隼聊天，除了聊到他比賽時不穿內褲的習慣，還有與青梅竹馬伊藤美誠的互動與逸事，棚內氣氛歡樂。

水谷隼與伊藤美誠勇奪東京奧運乒乓球混雙金牌。（Getty Images）

據《周刊文春》指出，此時有人提議水谷隼在節目中致電伊藤美誠，成功突擊聯絡上她後，不料節目人員卻為搞氣氛而問她，對於拍檔不穿內褲比賽，賽後貼身擁抱時有何感覺，隨即惹怒了伊藤，認為這是性騷擾言論。

水谷隼「單拖」上電視節目，被節目人員要求致電拍檔。（網上截圖）

據悉，事後製作組直接登門向伊藤謝罪，該段內容亦被剪掉沒有播出。不過伊藤沒有因此而息怒，有指她揚言此後不會接該電視台的通告。

《周刊文春》隨後跟進時表示，朝日電視台不願多作答覆，惟日本乒乓球協會坦承收到電視台的致歉電話，表示不會干預選手上節目此等事情。

水谷隼跟伊藤美誠在奪得金牌後興奮相擁，節目人員以此事搞氣氛下惹怒伊藤。（Getty Images）

年僅21歲的伊藤美誠，在東京奧運勇奪混雙金牌、女團銀牌以及個人銅牌，她目前全力備戰11月的世界錦標賽，也揚言要在女單項目向中國選手復仇。

小時候的水谷隼跟伊藤美誠已感情要好。（IG@tenisdemesahoy）

▼▼▼私底下的伊藤美誠▼▼▼