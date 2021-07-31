東京奧運｜伊藤美誠遭陸網民追擊「你被打哭我好想笑」惹日本熱話

日本乒乓球選手伊藤美誠日前在東京奧運女單4強賽中，碰上中國選手孫穎莎，以0：4落敗無緣決賽。沒想到內地網友仍湧進伊藤美誠的Instagram，故意留言激進文字，惡劣行徑讓日本媒體傻眼發文回應。



26日乒乓球混雙賽事中，日本代表隊伊藤美誠與水谷隼對上中國大陸，以4：3摘下日本史上第一面乒乓球金牌。賽後內地網友不滿結果，以伊藤美誠比賽中擦汗、吹球等藉口，至兩人的Instagram和Twitter私訊、留言惡毒字語。

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連女單4強賽後，伊藤美誠以直落四的成績，敗給中國大陸選手孫穎莎，因為心情低落哭著離開，內地網友仍沒放過她，以不堪入目的言語怒罵，「你被打哭我好想笑怎麼辦」、「前幾天笑得多傲慢，今天就哭得有多慘」、「日本國恥」、「中國隊分分鐘教你做人」。

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而日本媒體《朝日新聞》旗下的《AERA.dot》對此發文，引述電視台人士寫道，「大家都知道中國是乒乓球王國，但球迷的禮貌及媒體素養卻是三流，這樣其他國家是不會對他們抱持尊敬的」。

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值得慶幸的是伊藤美誠未因此受影響，以4：1擊敗新加坡摘下銅牌，賽後難掩落寞情緒坦言真的很想贏中國，「雖然贏了很開心，但是悔恨的情緒更大」，面對大陸網友出征Twitter和Instagram的行為，盼能用實力證明自己。

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