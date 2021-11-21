英超．曼聯大敗｜馬古尼為英軍披甲威風八面　回歸曼聯即打回原形

大家記得國際賽上威風凜凜的哈利馬古尼嗎？披上英格蘭球衣的他，連續兩仗建功；回歸曼聯，馬古尼打回原形，戰至下半場中段因一個犯錯犯規，兩黃一紅被逐，最終曼聯作客以1：4大敗予屈福特腳下。



國際賽過後，曼聯表現繼續慘不忍睹，即使有迪基亞神勇連撲兩個12碼，亦難逃大敗一場。球隊半場已落後屈福球兩球，後備入替的雲迪碧克建功，可惜其後隊長哈利馬古尼兩黃一紅被逐，補時階段再失兩球，結果尷尬地以1：4再輸一場。

曼聯十人應戰作客不敵屈福特 迪基亞連撲兩次12碼也徒勞

哈利馬古尼回歸曼聯的表現打回原形。（Getty Images）

換邊初段，曼聯隨即追成較接近紀錄，一度挽回劣勢，可惜好景不常，隊長馬古尼因為一次失誤，在後場控甩腳，情急下鏟跌對手，球證摩斯隨即向他出示今場第二面黃牌被逐，曼聯變成十人應戰，氣勢亦隨之斷送。

馬古尼落場表現「慌失失」，比起一名後防領袖，他更像一粒隨時爆炸的炸彈，今仗順利「引爆」，難怪《曼徹斯特晚報》曾經將他稱為「行走中的災難」。

馬古尼為自己失誤負責，兩黃一紅被逐。（Getty Images）

上周為英格蘭國家隊效力的馬古尼，表現判若兩人，連續兩場助球隊力保不失外，更有進帳，助攻助守，表現全面。當他以頭槌攻破阿爾巴尼亞大門後，這名曼聯隊長意氣風發，慶祝時情不自禁，雙手張開放耳旁，繼而剷草，此時用手指作勢塞住耳洞，像是向外界證明這就是他的實力，並立即激嬲擔任旁述的曼聯名宿堅尼，「入波之後手放耳，佢似乎想叫批評佢嘅人收聲」。

馬古尼穿回曼聯球衣，立即打回原形，縱然今仗上半場屢次封阻對方攻門，可惜一次魯莽，早前的付出全數付諸東流。

馬古尼剷草慶祝焫着堅尼 英格蘭大勝出線在望

聽唔到？定係叫大家收聲？（美聯社）

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