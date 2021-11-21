英超︱曼聯慘負屈福特又輸一場　迪基亞無奈道出曼聯絕望真相

曼聯1：4恥辱大敗護級球隊屈福特腳下，吃下近7場英超聯賽第5場敗仗。跟之前多仗一樣，門將迪基亞依然神勇，他兩度救出十二碼，身手再好，仍避免不了一場大敗，賽後忍不住狠批隊友，「真的沒有太多說話好講。今天看到曼聯的表現實在很尷尬。」



迪基亞如何神勇也救不了曼聯，令他十分沮喪。（Getty Images）

迪基亞接受曼聯官網訪問時，點出今仗分野：「很簡單，他們（屈福特）踢得遠較我們好（They play much better than us），他們較我們創造出更多機會（they had more chances than us），他們較我們更盡力比賽（they fight more than us），他們較我們更渴求勝利（ they want more than us）。」

「上半場真的很差勁，我們在45分鐘內隨時可以失掉4球。今天球隊表現實在慘不忍睹，那是一場又一場的噩夢。」他不滿，「以這間球會和我們所擁有球員的水平而言，實在無法接受。」

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對於兩度救出十二碼，他表示，「比賽一開始，對我而言是個好的開局。我作出兩次撲救，心想：『去吧！我們大有機會贏得比賽。』可是我們之後一再斷送機會，一再送給對手容易的失球，一次又一次。」

他狠批，「我們嘗試付出所有，為球隊而戰，但很明顯地有些環節實在錯得離譜。在比賽中可以見到，那是一個非常低的水平。再一次，向球迷道歉。」迪基亞稱，「這並不是曼聯，也不是我們應有表現，除此之外我無話可說。」

點圖睇：絕望的迪基亞

這是曼聯在英超近7仗以來的第5場敗仗，0：5大敗予利物浦已夠慘，之後0：2不敵曼城一仗被對手玩耍在鼓掌之中，令迪基亞生氣得在進入球員通道前大發脾氣，想不到低處未算低，作客護級組的屈福特，竟輸得一敗塗地，迪基亞無奈地說，「我們已經表現極度差勁好一段時間，身為一支像曼聯的球隊，我們理應正在爭奪冠軍，為各大錦標而戰，可是坦白說我們遠遠未達到那個水平。」

這位西班牙門將形容，「在曼聯我曾遇上一些困難時刻，但如今我們面對一個難關——我們持球時不知如何是好，並且大量失球，這是個恐怖的時刻。」

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「我們必須繼續努力，團結一致。我們一直在說同一番話，但那是事實。我們必須審視自己，看看有什麼地方可以改進。」他以自己的經歷鼓勵隊友，「我曾面對一些困難，而我一直相信我自己。有些困難的時候，我們必須保持身心強大，我們收取人工為曼聯而戰，必須做得更好。」

他不願將責任放在領隊蘇斯克查身上，「要怪責領隊和職員很容易，但落場比賽的是球員，他們才是在場上奮戰和取得入球的人。我們每一個都必須審視自己，為球會和球迷付出更多。」他，「難以說明為何會踢出如此差勁表現，我真的無話可說。」