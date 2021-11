英超︱曼聯慘負屈福特又輸一場　迪基亞無奈道出曼聯絕望真相

曼聯1:4恥辱大敗護級球隊屈福特腳下,吃下近7場英超聯賽第5場敗仗。跟之前多仗一樣,門將迪基亞依然神勇,他兩度救出十二碼,身手再好,仍避免不了一場大敗,賽後忍不住狠批隊友,「真的沒有太多說話好講。今天看到曼聯的表現實在很尷尬。」



迪基亞如何神勇也救不了曼聯,令他十分沮喪。(Getty Images)

迪基亞接受曼聯官網訪問時,點出今仗分野:「很簡單,他們(屈福特)踢得遠較我們好(They play much better than us),他們較我們創造出更多機會(they had more chances than us),他們較我們更盡力比賽(they fight more than us),他們較我們更渴求勝利( they want more than us)。」

「上半場真的很差勁,我們在45分鐘內隨時可以失掉4球。今天球隊表現實在慘不忍睹,那是一場又一場的噩夢。」他不滿,「以這間球會和我們所擁有球員的水平而言,實在無法接受。」

對於兩度救出十二碼,他表示,「比賽一開始,對我而言是個好的開局。我作出兩次撲救,心想:『去吧!我們大有機會贏得比賽。』可是我們之後一再斷送機會,一再送給對手容易的失球,一次又一次。」

他狠批,「我們嘗試付出所有,為球隊而戰,但很明顯地有些環節實在錯得離譜。在比賽中可以見到,那是一個非常低的水平。再一次,向球迷道歉。」迪基亞稱,「這並不是曼聯,也不是我們應有表現,除此之外我無話可說。」

這是曼聯在英超近7仗以來的第5場敗仗,0:5大敗予利物浦已夠慘,之後0:2不敵曼城一仗被對手玩耍在鼓掌之中,令迪基亞生氣得在進入球員通道前大發脾氣,想不到低處未算低,作客護級組的屈福特,竟輸得一敗塗地,迪基亞無奈地說,「我們已經表現極度差勁好一段時間,身為一支像曼聯的球隊,我們理應正在爭奪冠軍,為各大錦標而戰,可是坦白說我們遠遠未達到那個水平。」

這位西班牙門將形容,「在曼聯我曾遇上一些困難時刻,但如今我們面對一個難關——我們持球時不知如何是好,並且大量失球,這是個恐怖的時刻。」

「我們必須繼續努力,團結一致。我們一直在說同一番話,但那是事實。我們必須審視自己,看看有什麼地方可以改進。」他以自己的經歷鼓勵隊友,「我曾面對一些困難,而我一直相信我自己。有些困難的時候,我們必須保持身心強大,我們收取人工為曼聯而戰,必須做得更好。」

他不願將責任放在領隊蘇斯克查身上,「要怪責領隊和職員很容易,但落場比賽的是球員,他們才是在場上奮戰和取得入球的人。我們每一個都必須審視自己,為球會和球迷付出更多。」他,「難以說明為何會踢出如此差勁表現,我真的無話可說。」