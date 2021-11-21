英超︱南野拓實後備上陣首次觸球即入波　高普賽後給他重要承諾

利物浦英超主場4：0大勝阿仙奴，日本國腳南野拓實後備甫上陣即取得入球，他開心得跳起慶祝。

賽後他與效力阿仙奴的日本國家隊隊友富安健洋密斟一輪才交換球衣，二人在鏡頭下掩嘴交談，卻被球迷搞笑回應。



南野拓實加盟利物浦以來上陣機會不多，巴西鋒將法明奴受傷，迪奧高祖達與沙拿、文尼正選上陣，至76分鐘祖達退下火線，南野終獲上陣機會。

南野拓實76分鐘入替祖達。（路透社）

他抓緊得來不易的出場機會，入場後第一腳觸球，立即在門前接應阿歷山大阿諾特右路地波傳中射入，為利物浦奠定4：0勝果。當時負責看守他的，正是富安健洋。

影片：利物浦VS阿仙奴全場精華

南野拓實首次在晏菲路主場為利物浦取得入球，他開心得高高跳起慶祝，所有隊友都為他高興，團團圍繞着他逐一送上祝賀。賽後他特別在Instagram發帖說道，「在晏菲路的入球總是特別的。」

英超｜利物浦4：0大勝阿仙奴 四前鋒每人入一粒

點圖睇：南野拓實的入球

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26歲的南野拓實，今季依然未有太多表現自己機會，僅為紅軍披甲242分鐘，兩次正選均為聯賽盃賽事。英超合共只有27分鐘上陣時間，頭9輪有8場坐冷板，1場受傷，直到近仗終於有所轉變，連續3仗獲後備落場機會。對白禮頓上陣3分鐘，對韋斯咸有10分鐘，今仗對阿仙奴，有14分鐘。歐聯的情況也差不多，4場分組賽，兩次後備上陣共35分鐘。

今仗一落場立即有波入，耀眼表現連高普也大讚，「你無法想像我為南野感到多高興，他目前狀態大勇，今天他其實是我們在4個位置上的解決辦法。」他續稱，「其實是5個位置才對，因為他同時可以踢8號位和前線3個位置。他正處於良好狀態，你也可以看得見。」

南野拓實取得入球，利物浦上下也為他高興。（Twitter）

高普的承諾

「我相當肯定他在國際賽為日本踢出好表現，現在他回來這裏，是我們十分重要一員。」高普說，「我們都很開心，每個人也為他的入球感到高興。他今天的表現，反映目前他在訓練時練得有多好。」

這位德國教頭更許下承諾，「毫無疑問，他將會得到上陣機會的。」

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點圖睇：南野拓實VS富安健洋

日本球迷：「超現實的一刻」

另一日本國家隊成員富安健洋同在英超角逐，這位23歲守將今季自博洛尼亞轉投阿仙奴以來表現穩健，是槍手戰績逐步回升的重要成員。今仗面對利物浦的猛烈炮火，他的表現略為遜色，到南野拓實上場後，二人隨即正面交鋒，可是未能阻止對方在他身前入球。

賽後二人密密斟並交換球衣，被直播鏡頭緊盯之下，談話中途分別有默契地掩口，這一幕被網民錄下，並留下一句幽默回應：「其實他們根本沒有必要掩口吧」，另有日本球迷感動地說，「對我們日本球迷來說，這真是超現實和神奇一刻。」

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